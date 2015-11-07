توزیع شیر برای ۲۲۵ هزار دانش آموز در قم

هادی هدایتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ طرح توزیع شیر در مدارس طی سال‌جاری برای تمامی دانش آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دختر و پسر مدارس دولتی و غیردولتی، پیش دبستانی‌های ضمیمه مدارس و مراکز تحت پوشش بهزیستی اجرا می‌شود.

وی گفت: شیری که در میان دانش آموزان در مدارس طی سال جاری توزیع می‌شود شیر استریل و پاستوریزه است.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: ۲۲۵ هزار دانش آموز و فرهنگی طی امسال تحت پوشش طرح توزیع شیر مدرسه هستند که توزیع شیر بخش‌ها و روستاهای استان قم را نیز در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه شیر هفته‌ای سه نوبت در مدارس توزیع می‌شود، افزود: طرح توزیع شیر از نیمه دوم آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان اسفندماه نیز ادامه دارد.

هدایتی‌پور بیان کرد: ۶ و نیم میلیارد تومان اعتبار برای توزیع شیر در مدارس استان قم طی سال جاری اختصاص داده شده است.