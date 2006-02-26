وزرا و استانداران طوري عمل كنند كه مردم عدالت طلبي آنها راباور كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" رئيس جمهور عصر امروز در نخستين جلسه مشترك هيئت وزيران و استانداران سراسر كشور از وزرا و استانداران خواست خود را براي يك سال پركار در زمينه هاي مختلف فرهنگي، عمراني وتوليدي آماده كنند و افزود: ما براي تفريح و خوشگذراني و يا اينكه به هر ترتيبي در قدرت بمانيم نيامده ايم بلكه آمده ايم كا ركينم و كشور را به جلو ببريم زيرا خدمت به يك انقلاب عظيم و مكتبي كه در برگيرنده سرنوشت بشريت است، نمي توان به شوخي گرفت.

دكتر احمدي نژاد قرار گرفتن در مسندهايي همچون رياست جمهوري، وزارت و استانداري بدون انگيزه خدمت به مردم را، كمال ندانست و گفت: كمال در ايستادگي بر اصول و خدمتگزاري بي وقفه به مردم است واگر مسئولان به دليل برخي ملاحظات در يك مورد از اصول كوتاه بيايند آنچنان اسير خواهند شد كه بايد در صدها مورد ديگر نيز كوتاه بيايند.

رئيس جمهور بر لزوم هماهنگي و همراهي كارگزاران دولتي با رويكردها و سياست هاي دولت براي رسيدن به اهدافي كه مردم به آنها راي داده اند و مورد تاييد نظام نيز قرار گرفته است، تاكيد كرد و گفت: راهي كه اين دولت درپيش گرفته است راه تداوم انقلاب اسلامي است و كسي كه از بن دندان به آن معتقد نباشد نمي تواند در اين مسير دولت را همراهي كند.

دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: بارها گفته ام و دوباره مي گويم كه راه اين دولت نگاه و معيارهاي آن با دولت هاي قبل متفاوت است.

رئيس جمهور خطاب به مسولان بلند پايه دولتي گفت: هر چند كه اكثر قريب به اتفاق شما در اين مسير در حال حركت هستيد اما اگر كساني را به اشتباه نصب كرده ايد سريعا آنها را تغيير دهيد و مطمئن باشيد هيچ اتفاقي نمي افتد جز آنكه عده اي معدود غر مي زنند اما در مقابل اگر انسانهايي كه با اين ويژگيها تطابق داشته و مورد علاقه مردم باشند انتخاب كنيد، كار در مسير درست به پيش خواهد رفت. اين دولت هرگز نبايد كساني را كه براي پركردن جيب هايشان آمده اند تحمل كند.

دكتر احمدي نژاد در قسمتي ديگر از سخنانش به تشريح ويژگيهاي لايحه بودجه 85 پرداخت و با اشاره بهاينكه در لايحه دولت تلاش شد منابع عمده به صورت عادلانه در سطح كشور توزيع شود گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه اجراي پروژه هاي عمراني جديد محدود شده است و اعتبارات به تكميل طرح هاي نيمه تمام اختصاص مي يابد كه دراين راستا دولت تلاش كرده است اعتبارات استاني رابا جهش افزايش دهد تا هرچه سريعتر پروژه هاي نيمه تمام به پايان برسد.

رئيس جمهور با بيان اينكه 9 هزار پروژه ملي نيمه تمام دركشور وجود دارد گفت: نيمه تمام ماندن طرح هاي عمراني روز به روز بر اقتصاد ملي و روحيه مردم بيشتر ضربه ميزند و برا ي حل اين مشكل دولت براي نخستين بار در طول 27 سال گذشته ضمن كاهش دادن بودجه هاي جاري، اعتبارات عمراني را حدود 70 درصد افزايش داد.

دكتر احمدي نژاد محدود كردن سرمايه گذاري دولتي، فراهم كردن زمينه براي افزايش مشاركت مردم در سرمايه گذاري ها درسراسر گشور ، مشخص كردن تكليف تعهدات معوقه به دستگاه هاي مختلف، عملياتي كردن و شفاف كردن بودجه رااز ديگر اقدامات دولت در تدوين لايحه بودجه 85 بر شمرد.

رئيس جمهور بااشاره به طراحي راه حل عملي براي برخي مسايل كه به مشكلات مزمن اداره كشور تبديل شده اند، افزود: مشكل افزايش مشكل افزايش مصرف سوخت بايد در يكجا مهار شود، نبايد 10-12 سال بگوييم مي خواهيم خودروها از گاز سوز كنيم و حمل و نقل عمومي را توسعه دهيم اما درعمل هيچ اتفاقي نيفتد.

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: دولت در لايحه بودجه 85 راهكارهايي را پيش بيني كرده است كه با بهره گيري از حداكثر ظرفيت گاز سوز كردن خودرو هاو توسعه حمل ونقل عمومي در 3-4 سال آينده مشكل رشد فزاينده مصرف سوخت حل مي شود.

رئيس جمهور توجه به حل مشكلات جوانان همچون اشتغال، ازدواج و مسكن آنها را براي دولت نهم بسيار مهم دانست و گفت: طراحي صندوق مهر امام رضا (ع)، كمك چشمگير براي آغاز به كار صندوق ازدواج جوانان، كمك به كارگاههاي كوچك و زود بازده وتسهيلات جديد براي مسكن در اين راستا صورت گرفته است.

دكتر احمدي نژاد واگذاري سهام عدالت را كار بسيار بزرگي براي توزيع ثروت در ميان قشرهاي محروم جامعه توصيف كرد و توجه به رشد فرهنگ خودي، خودباوري و شكوفايي استعدادها وافزايش وبودجه آموزشي و پژوهشي را ازديگر اقدامات دولت در تدوين لايحه بودجه 85 برشمرد و افزود: اميدواريم با كمك نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن رفع ايرادات احتمالي بودجه، يكپارچگي وجامعيت و رويكردهاي مورد توجه دولت در آن حفظ شود.

رئيس جمهور در قسمت ديگري از سخنان خود استانداران را به حضور مرتب در ميان مردم توصيه كرد وبا اشاره به مصوبات دولت در سفرهاي استاني گفت: براي به نتيجه رسيدن اين مصوبات استانداران بايد به صورت روزانه و مورد به مورد مصوبات را پيگيري و آنها را صددر صد عملياتي كنند و درنگاه آنها نبايد ميان هيچ يك از مناطق تحت مسئوليتشان فرقي وجود داشته باشد.

دكتر احمدي نژاد حفظ وارتقاي امنيت در استانها، تكميل بيمه درماني روستاييان، توجه خاص به حل مشكلات خانواده هاي شهدا و ايثارگران را به عنوان وظايف ويژه استانداران عنوان كرد و افزود: نبايد اجازه دهيم كساني كه وجود و هستي خود را فداي اسلام و انقلاب كرده اند در پيچ و خم زندگي روزمره به فراموشي سپرده شوند.

رئيس جمهور برجديت دولت براي جلوگيري از ريخت و پاش و حيف وميل اموال دولتي تاكيد كرد و افزود: اگر استانداران صرفه جويي را درعمل و از اطراف خود آغاز كنند اين كار به فرهنگ عمومي تبديل خواهد شد.

در اين جلسه رئيس جمهور ضمن تشكر و قدرداني از زحمات خانم دكتر سلطان خواه، با اشاره به استعفا وي براساس تفسير مجلس شوراي اسلامي از قانون شوراها، خانم دكتر زهره طيب زاده را به عنوان مشاور رئيس جمهور و رئيس جديد مركز امور زنان و خانواده معرفي كرد.

دراين جلسه مسائل و مشكلات استانداري ها از جمله عدم استقلال كافي در پيگيري و اجراي پروژه ها، كندي اجراي پروژه هاي به دليل عدم تخصيص اعتبارات و تسهيلات و مشكلات اداري و استخدامي بررسي و راهكارهايي اتخاذ شد.

همچنين هيئت وزيران با قدرداني از قهرمانان تيم ملي كشتي آزاد در كسب عنوان قهرماني جام جهاني كشتي و همچنين برگزار كنندگان اين مسابقات در ساري، سازمان مديريت و برنامه ريزي را مكلف كرد بودجه لازم براي تكميل هفت سالن ورزشي نيمه تمام دراستان مازندران را اختصاص دهد.