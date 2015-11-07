۴۰۰۰ حلقه چاه کشاورزی در آذربایجان غربی هوشمند سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث دانشجو پش از ظهر شنبه در مراسم عملیات اجرایی نصب تابلوهای برق کنتورهای هوشمند آب و برق در شهرستان ارومیه با بیان اینکه برای اجرای این طرح در ارومیه ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود افزود: این طرح ابتدا در ارومیه اجرا و بر اساس آن از طریق این تابلو برق‌ها امکان نصب کنتورهای هوشمند در سه منطقه توزیع برق باکری- باهنر و ولیعصر ارومیه فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح با هدف احیا و تعادل بخشی به منابع آب زیر زمینی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه، نظام مند کردن بهره برداری از منابع آب و انرژی و تجهیز چاههای کشاورزی به کنتورهای آب و برق هوشمند اجرا می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تاکید کرد: با تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند گام مهمی در جلوگیری از مصرف بی رویه آب کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه برداشته می‌شود.

دانشجو با بیان اینکه در این خصوص ۸۰ اکیپ گشت و بازرسی نیز در استان فعال شد است اعلام کرد: این اکیپ‌ها نسبت به شناسایی حفر چاه‌های جدید و شناسایی چاه‌های فاقد مجوز اقدام خواهند کرد.

وی با اشاره به عملکرد اکیپ‌های گشت و بازرسی این شرکت تاکید کرد: اکیپ‌های گشت و بازرسی طی یک هفته ۳۵ چاه فاقد مجوز را مورد شناسایی قرار داده است و این روند همچنان ادامه دارد.

دانشجو در ادامه با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت: در پی بارندگی های اخیر شاهد افزایش پنج سانتیمتری ارتفاع آب دریاچه ارومیه بودیم اما با وجود افزایش ارتفاع، تراز آبی این دریاچه نسبت به سال قبل ۳۷ سانتی متر کمتر است.

وی اضافه کرد: به دنبال بارشهای چند روز اخیر میزان ذخایر آبی ۱۴ سد استان به حدود ۶۹۶ میلیون متر مکعب رسیده که پنج میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب بیش از مدت مشابه پارسال است.

دانشجو با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر) تا کنون حدود ۶۸ میلی متر بارندگی در آذربایجان غربی اتفاق افتاده است افزود : این میزان نسبت به مدت دراز مدت ۳۸ میلی متر و حدود ۴۵ درصد افزایش نشان می دهد.