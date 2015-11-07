به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات اولین روز هفته با ثبت رشد ۷۳ واحد در رقم ۶۳ هزار واحد متوقف شد.

امروز دادوستد ۶۰۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در ۳۲ هزار نوبت به ثبت رسید.

در بازارهای فرابورس ایران نیز با جابه‌جایی ۷۶ میلیون ورقه به ارزش ۶۶ میلیارد تومان در ۱۲ هزار نوبت، آیفکس ۲.۶ واحد افت کرد و در کانال ۷۰۱ واحد متوقف شد.

معاملات فرابورس در هفته‌ای که گذشت

همچنین در هفته‌ای که گذشت، در مجموع، ۸۹۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۴ هزار و ۹۴۲ میلیارد ریال در فرابورس ایران داد و ستد شد که این وضعیت حاکی از رشد ۵۷ درصدی حجم و ۱۶ درصدی ارزش معاملات در قیاس با هفته قبل از آن است.

در هفته دوم آبان حجم و ارزش تمامی بازارهای فرابورس با رشد همراه بود و به دنبال آن ارزش بازار فرابورس هم افزایش یافت.

همچنین، حجم و ارزش معاملات هفتگی در بازار اول به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که ۱۵۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال دست به دست شد و در بازار دوم، معامله ۲۴۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۵۱۰ میلیارد ریال به ثبت رسید که این آمار نشانگر رشد ۲۳۹ درصدی حجم و ۳۲ درصدی ارزش معاملات در بازار اول و رشد ۶۲ درصدی حجم و ۴۲ درصدی ارزش معاملات بازار دوم است.

حجم معاملات هفتگی در بازار پایه نیز ۳۰ درصد و ارزش آن ۲۲ درصد رشد کرد و ۴۸۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۵۷۱ میلیارد ریال در این بازار مورد معامله قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، ۱۷ میلیون ورقه بهادار با ارزشی معادل ۳ هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی داد و ستد شد که از رشد ۱۷۵ درصدی حجم و ۱۰ درصدی ارزش معاملات در مقایسه با هفته قبل از آن حکایت دارد.

ارزش بازار فرابورس ایران در روز پایانی معاملات هفتگی با یک درصد افزایش، رقم ۷۸۴ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال را نشان داد و آیفکس هم با رشد ۰.۵ درصدی، روی ۷۰۴ واحد ایستاد.