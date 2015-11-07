امضای ۱۵۸ یادداشت تفاهم اقتصادی میان پاکستان، چین و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، امروز ۷ نوامبر سمیناری با موضوع «بررسی موقعیت های سرمایه گذاری در پنجاب» با حضور سرمایه گذاران بیش از ۲۰۵ کشور جهان، درایالت «پنجاب» برگزار شد.

در این سمینار «سن وی دونگ» سفیر چین در پاکستان و «شهباز شریف» سر وزیر ایالت پنجاب نیز حضور داشتند.

در این سمینار بیش از ۱۵۸ یادداشت تفاهم بین پاکستان، چین و ترکیه امضا شد.

شهباز شریف ضمن سخنرانی در این سمینار، ضمن قدردانی از سرمایه گذاری ترکیه برای ساخت مترو و همچنین مدیریت مواد زائد بیان داشت که ترکیه در شاخه های مختلفی در پاکستان سرمایه گذاری کرده است و اکنون شرایط برای افزایش سرمایه گذاری ترکیه در «اسلام آباد» کاملا فراهم است.

وی افزود: کرویدور اقتصادی چین-پاکستان سبب بزرگترین پیشرفت ها در کشور و منطقه است.

وی همچنین از همکاری ترکیه و چین برای سرمایه گذاری در پاکستان و اعتماد این دو کشور به دولت «نواز شریف» قدردانی کرد.

وی در ادامه بیان داشت: پاکستان تمام امکانات لازم برای سرمایه گذاران خارجی در این کشور را فرهم خواهد کرد و امتیازات ویژه ای به آنها عطا خواهد کرد.