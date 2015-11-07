به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ امیر حاتمی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در شهریار از گروههای صنعتی شهید درخشان، شهید گوهری و صنعت باتریهای لیتیومی مستقر بازدید كرده و از نزدیك در جریان پیشرفت پروژه FullCHP گروه صنعتی شهید درخشان قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان توسعه منابع انرژی در این بازدید گزارشی از پروژه احداث کارخانه ذوب فلزات فجر ۲، فعالیتهای گروه صنعتی شهید حاج امینی، گروه صنعتی شهید درخشان، اقدامات صنعتی سازمان توان در جهت تأمین نیاز نیروهای مسلح و سازمانهای دفاعی، خودکفایی در حوزه انواع باتریهای نظامی، طراحی و ساخت انواع باتریهای نظامی، مصرف انرژی در حوزههای موتورخانهها، الکتروموتورها، توسعه صنعتی کارخانه MF گروه و پروژههای کیفی انجام شده و موفقیتهای به دست آمده در سازمان توان ارائه كرد.
امیر حاتمی در این بازدید در نشستی با مدیران و رؤسای صنایع تابعه سازمان توان، با ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه پویا، ارزیابی و رشد سازمان توان در چند ساله اخیر را بسیار چشمگیر عنوان کرد و آن را حاصل تلاش و پشتکار مسوولان و دستاندرکاران این مجموعه پرنشاط دانست.
وی به تلاش مذبوحانه دشمن برای زمینگیر کردن ایران اسلامی به بهانههای مختلف از جمله هستهای اشاره کرد و افزود: به واسطه موقعیت خوبی که با تلاش در بخشهای مختلف کشور اعم از سیاست خارجی، دفاع، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به دست آمده امروز كشورمان در مسیر خوب رشد و پیشرفت قرار دارد.
امیر حاتمی با اشاره به تلاش دشمن برای جلوگیری و توقف «تولیدات ایرانی» اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی سرمایهگذاری روی «تولید داخلی» را بسیار مورد تاكید قرار دادهاند، بنابراین راه حل اساسی برای گذر از موانع و مشکلات، اجرای كامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که هر کدام از مسئولان باید براساس وظیفه و مسئولیت خود در تحقق آن حرکت كنیم.
جانشین وزیر دفاع با تاکید بر فرهنگسازی برای استفاده از تولیدات داخلی با انجام تحقیق و پژوهش، از سه شاخصه کیفیت، قیمت معقول و زمان مناسب به عنوان اصول رقابتپذیری در بازار یاد کرد و گفت: در رقابتپذیری و به نتیجه رسیدن محصول، هر کدام از این شاخصهها نقش کلیدی دارد.
وی با بیان اینكه بسیاری از سامانهها در سطح وزارت دفاع به دستاوردهای این سازمان وابسته است، تصریح كرد: این سازمان زمینه صادرات در محصول، دانش و فناوری را دارا بوده و قادر است در همه جنبهها به ویژه با کشورهای دوست کارهای اساسی با ارزش افزوده بالا انجام دهد
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