حملات پراكنده در عراق 21 كشته و 70 زخمي برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك منبع دروزارت كشورعراق خبر داد: حمله با گلوله خمپاره به منطقه جنوب بغداد دستكم 16 كشته و 45 زخمي برجاي گذاشت .

وي با اشاره به شليك دستكم 8 گلوله خمپاره به جنوب پايتخت گفت: دو گلوله خمپاره در بازار تره بار منطقه سيديه اصابت كرد وسپس 6 گلوله ديگر نيز در منطقه ابو تشير الشيعي در ورودي جنوب بغداد منفجر شد.

اين منبع در وزارت كشورعراق ساعت حمله را 30/18 دقيقه اعلام و افزود : تعدادي ازقربانيان را زنان و كودكان تشكيل مي دهند.هنوزهيچ گروهي مسئوليت اين عمليات تروريستي را برعهده نگرفته است .

آخرين گزارش ها ازعراق حاكيست درسلسله حملات در شمال و جنوب بغداد دستكم سه عراقي كشته ودستكم 16 تن ديگر زخمي شدند.

عناصرمسلح به يك منزل در روستاي بعقوبه حمله كردند و دو مرد را از يك خانواده كشتند ويك زن را زخمي كردند .

يك مسئول پليس عراق هم گفت : بر اثر انفجاردو بمب در مسيرعبور نيروهاي پليس عراق درشهرمدائن يكي از كماندوهاي كشته و دو تن ديگر زخمي شد.

در شهر حله انفجار بمب در داخل يك دستگاه خودرو در نزديكي ايستگاه اتوبوسها درمركزاين شهرمنجر به زخمي شدن 5 غير نظامي از جمله يك زن شد.

علاوه بر آن انفجاردريكي از توالت هاي مقام الامير درمنطقه العشار در بصره دو مجروح برجاي گذاشت. درشهرهم موصل در دوعمليات مسلحانه شش پليس زخمي شدند.