«موش توی پیت حلبی» دو اجرایی شد/ اجرای نمایشی از محمد رحمانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «موش توی پیت حلبی» به کارگردانی سید علی هاشمی تا پایان اجراهای خود در روزهای پایانی هفته طی دو نوبت به صحنه خواهد رفت.

نمایش «موش توی پیت حلبی» که از ۲۶ مهر ماه اجرای خود را در تالار چهارسو آغاز کرده روزهای ۲۱، ۲۲، ۲۸ و ۲۹ آبان ماه در دو نوبت به صحنه خواهد رفت.

اجرای اول این اثر نمایشی در روزهای یاد شده ساعت ۱۷:۳۰ و اجرای دوم ساعت ۱۹:۳۰ خواهد بود.

نمایش «موش توی پیت حلبی» نوشته نوشین تبریزی و کارگردانی سید علی هاشمی هر روز ساعت ۱۹:۳۰ با لی لی فرهاد پور، کاظم سیاحی، غزاله جزایری، لیلی جنیدی، سیما تیرانداز، فریبا خادمی، تبسم هاشمی حائری، علی دستانپور، نوید هدایتی پور، شکوفه هاشمیان، رضا سخایی، محمد مهدی احدی در تالار سایه به صحنه می رود.

«کشتن گربه بابا فونتن یا دیگه منو صدا نزن مادر!» به روایت رضا دادویی

نمایشنامه «کشتن گربه بابا فونتن یا دیگه منو صدا نزن مادر!» نوشته محمد رحمانیان به کارگردانی رضا دادویی اجرای خود را در تماشاخانه باران از ۲۵ آبان ماه آغاز می‌کند.

در این نمایش که تهیه کنندگی آن را افسون شکاری به عهده دارد لهه حسینی، علی امیری، مجید آهنگران، الهام فقانی در این نمایش ایفای نقش می کنند.

این نمایش داستان دو جوان به نام های صفیه و نعیم است که هر یک به نوعی در پیله تنهایی خود گرفتار شده اند. در کشور الجزایر، انقلابی بزرگ روی داده که حوادثی تلخ و شیرین را برای آنها رقم زده است. حالا پس از فرو نشستن طوفان انقلاب و گرد و غبار ایدئولوژی و تعصب هر دو متهم به قتل هستند...

این نمایش که کاری از گروه تئاتر آدمک است که با مدت زمان ۷۰دقیقه از ۲۵ آبان ساعت ۱۸:۱۵ در تئاتر باران روی صحنه می‌رود.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از تهیه کننده: فسون شکاری، طراح لباس: نازنین بیاتی، طراح گریم: مهدیه اعرابی، طراح موسیقی و افکت: محمدرضا جدیدی، طراح پوستر و بروشور: امیر رجبی، دستیار کارگردان: آرش نژاد، عکاس: پوپک خواجه امیری، دستیار تهیه: محمد مشتاقی.