آغاز به کار بنیاد علمی- فرهنگی «حامد کرزای» در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، بنیاد علمی ـ فرهنگی حامد کرزای با حضور شخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی افغانستان امروز رسما اغاز به کار کرد. کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان هدف از تاسیس این بنیاد را بالا بردن سطح سواد و کمک به فرزندان افغان که مشکلات مالی دارند عنوان کرد.

با وجود همه انتقاداتی که برخی به دوران سیزده ساله ریاست جمهوری وی دارند، همه به این مطلب اذعان می کنند که در زمان تصدی حامد کرزای بر منصب ریاست جمهوری افغانستان، رشد معارف و تحصیلات عالی پیشرفت های چشمگیری در این کشور داشته است.

بسیاری از آگاهان ابراز خوشبینی می کنند که اگر از این بنیاد بهره برداری سیاسی نشود، می تواند در بالا بردن سطح سواد و آموزش تاثیرات مثبتی در افغانستان بر جا بگذارد.