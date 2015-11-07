مساعدت وزارت علوم در رفع مشکلات عمرانی دانشگاه ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرالله رخشانی مهر در بازدید ازبخش های مختلف شهرو دانشگاه ایلام، درجریان خسارات سیل قرار گرفت و دربازدیدی از پروژه‌های عمرانی درحال اجرا و مطالعه دانشگاه ایلام، از وضعیت جاری امور عمرانی این دانشگاه مطلع شد.

محمد علی اکبری، رئیس دانشگاه ایلام درنشستی با مدیركل نظارت برطرح‌های عمرانی وزارت علوم گفت: ما بخشی از پروژه‌های دانشگاه ایلام را که طی سنوات پیش باید انجام می‌شد، آغاز كرده‌ایم و امیدواریم دفتر طرح‌های عمرانی وزارت علوم ما را در انجام مطلوب این مهم حمایت كند.

وی به بارش باران کم سابقه هفته گذشته در ایلام اشاره كرد و افزود: مردم شهر ایلام متحمل خسارات شدیدی شده‌اند که به دانشگاه ایلام هم خساراتی وارد شده که مصمم هستیم تا به زودی به بازسازی محل های خسارت دیده با مساعدت مراکز مسئول اقدام کنیم.

سپس رخشانی مهر به اهتمام و مساعدت وزارت متبوع در رفع و رجوع مشکلات و مسائل عمرانی تأکید کرد و درمورد پروژه های عمرانی دانشگاه به ارائه راهکار برای دستیابی به نقطه مطلوب پرداخت