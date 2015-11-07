انفجار کوره جان کارگر ۳۰ ساله فولاد یزد را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این خبر که توسط آتش‌نشانی یزد و فرمانده انتظامی شهرستان یزد تایید شده، ساعت ۹:۳۰ صبح امروز اتفاق افتاد و یکی از کوره‌های ذوب شرکت فولاد یزد منفجر شد.

در پی این انفجار، یک کارگر ۳۰ ساله که متصدی کوره بود، در دم جان خود را از دست اما خوشبختانه این حادثه هیچ کشته و مجروح دیگری نداشته است.

شرکت‌های فولادی استان یزد به ویژه شرکت فولاد یزد طی چند سال گذشته به طور مرتب دچار حادثه شده‌اند که به دنبال این حوادث، هر سال تعدادی از کارگران جان خود را از دست می‌دهند.

این پرونده هم اکنون در دست پیگیری است و علل انفجار کوره ذوب آن به زودی اطلاع رسانی می شود.