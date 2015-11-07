به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری در هفتمین دوره اجلاس جهانی علم موسوم به «WSF» در بوداپست مجارستان با اشاره به ضرورت همکاری فراگیر کشورها و توجه به نقش مؤثر ایران در حل چالشهای جهانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از حوزهها دستاوردهای شگفتآوری کسب کرده که این موفقیتها عمدتا بر اساس قدرت درونی سرمایه انسانی گسترده کشور است.
وی با اشاره به اینکه دستاوردهای علمی و فناوری کشور به حوزه هستهای محدود نیست، عنوان کرد: حدود ۹۰ درصد خودروهای مورد استفاده در ايران در داخل كشور ساخته می شوند و وضعيت مشابهی در ديگر صنايع مانند صنايع دريايی، هوايی و فضایی نيز در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: امروزه در عصر پرچالشی زندگی میکنیم که طیف متنوعی از چالشهای زیست محیطی گرفته تا اجتماعی بطور روزافزونی موضوع سیاستگذاریهای ملی و جهانی قرار گرفته است و ایران در حل این مشکلات، به طور فزایندهای نقشآفرین خواهد بود.
ستاری افزود: همکاریهای بینالمللی در قلب این تلاشها واقع شده و این رویکرد قابل تحسین است، زیرا مشکلاتی مانند تغییرات آب و هوایی، سلامت عمومی و تامین انرژی، زندگی همه مردم را تحت تاثیر قرار میدهد و راه حل جهانی میطلبد.
مشارکت جهانی، ضرورت غیر قابل اجتناب در حل چالشها
رئیس بنیاد ملی نخبگان، همکاری را به معنای مشارکت همه کشورها بر پایه درک مشترک برای رسیدن به راه حل مشترک چالشهای جهانی دانست و افزود: کشورهای در حال توسعه در این موضوع نقش بسیار مهمی ایفا میکنند، زیرا به شدت تحت تاثیر این چالشها قرار دارند و مشارکت آنها در حل مسئله غیرقابل اجتناب است. در واقع آنها بخش مهمی از دادهها و منابع مورد نیاز را برای حل موثر این مسائل در اختیار دارند.
به گفته وی، بنابراین شکلگیری همکاری جهانی عادلانه و فراگیر برای مواجهه با چالشهای جهانی ضروری است.
بهره گیری از همکاری مشترک در تعریف پروژههای گسترده
وی عنوان کرد: پروژه «سینکروترون» یک تلاش فراگیر ملی دیگر برای ظرفیتسازی است که این طرح یک چشمه نور برای تحقیقات متنوع از بیولوژی مولکولی تا مواد پیشرفته است و بزودی به عنوان بزرگترین پروژه علمی کشور آغاز میشود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به ایجاد مرکز ملی نانوفناوری در حوزه آّب با همکاری یونیدو در سال ۲۰۱۲ یادآورشد، افزود: چنین مسیری برای توسعه چندین حوزه دیگر فناوریهای جدید و یا استراتژیک در کشور، از جمله سلولهای بنیادی، علوم شناختی، انرژیهای تجدیدپذیر، بیوفناوری، ICT، هوانوردی و فناوریهای دریایی در پیش گرفته شده است.
نظر شما