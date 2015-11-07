خبرگزاری مهر - گروه استانها، ظهر شنبه جمعی از ساکنان مرد و زن و کودک محله گلمغان با در دست گرفتن چراغهای نفتی در مقابل استانداری اردبیل حاضر و خواستار تخصیص برق به منطقه محل سکونت خود شدند.
این تعداد در وضعیتی که از نبود سیستم مناسب برقرسانی گلهمند بودند نماینده خود را برای دریافت پاسخ از مسئولان استانی به استانداری اردبیل راهی کردند تا شاید در وضعیتی که اغلب امورات روزمره زندگی به نیروی برق مرتبط است بتوانند گرهی از مشکل خود بگشایند.
این درخواست در حالی است که گفته میشود در محلات علیآباد گلمغان، باغلار اوستی، انتهای ملاباشی و جین کندی که بهعنوان سکونتگاههای غیررسمی اردبیل شناخته میشوند کمبود برق محسوس است.
در پی این اعتراض و درخواست ساکنان این منطقه خبرگزاری مهر از مدیرعامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل خواستار پاسخگویی به این درخواست شد.
علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در برخی سکونتگاهها منع قانونی برای برقرسانی وجود دارد تصریح کرد: به دلیل اینکه برخی سکونتگاهها و مناطق حاشیه شهر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به مسکونی است، دستگاه دولتی حق خدمترسانی ندارد.
وی تأکید کرد: بر اساس قوانین دستگاههای خدمات رسان ازجمله آب و برق و گاز از ارائه خدمت به چنین تغییر کاربریهای منع شدهاند تا زمینه تخلفات کاهش یابد.
وی افزود: بااینوجود در برخی مناطق روستاییان به شهرها مهاجرت کردهاند و مشکل کمبود برق در چند منطقه اردبیل وجود دارد ازجمله مناطقی داریم با ۱۲۰ خانوار که با کمبود برق مواجهاند.
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل فرمانداری اردبیل پیگیر این نیاز است و در حین اینکه خود ما تلاش داریم برق موردنیاز را تأمین کنیم و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: در این مناطق باید قصبههای کوچکی تعریف شود و یا منطقه در طرح جامع و تفضیلی شهری گنجانده شود تا بتوان برقرسانی کرد.
علیزاده تأکید دارد که تا یکی از این دو روش محقق نشود بر اساس منع قانونی عملاً برقرسانی امکانپذیر نیست.
این تأکیدات در حالی است که به گفته مسئولان استانی نزدیک به نیمی از جمعیت شهر اردبیل در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و در بسیاری از مواقع مشکلات اقتصادی و کاهش رونق تولید در بخش کشاورزی موجب مهاجرتهای گسترده به شهرها شده است.
خبرگزاری مهر آماده انعکاس نظرات و برنامههای دستگاههای اجرایی بهمنظور تأمین نیاز برق ساکنان این منطقه و سایر مناطق است.
نظر شما