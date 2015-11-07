تردد گله گوسفندان از روی ریل قطار در زنجان حادثه آفرید

سرهنگ ایرج خانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: حادثه ای در اطراف روستای سایان شهرستان زنجان به وقوع پیوسته که زمان وقوع این حادثه ساعت ۱۸ عصر پنجشنبه بوده است.
وی گفت: در این حادثه، قطار تهران - زنجان با گله گوسفند برخورد کرده و چوپان فوت و ۱۶ رأس گوسفند تلف شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان علت وقوع این حادثه را بی احتیاطی چوپان عنوان کرد و گفت: متأسفانه عبور گوسفندان از روی ریل قطار باعث وقوع این حادثه تلخ شده است.
سرهنگ خانی پور تأکید کرد: باید گله گوسفندان از تونلها و مسیرهای در نظر گرفتهشده عبور کنند.
وی از اهالی روستا و شهروندان خواست نکات ایمنی مربوط به مسیرهای عبوری قطار را رعایت کنند.
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