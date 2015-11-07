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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان:

تردد گله گوسفندان از روی ریل قطار در زنجان حادثه آفرید

تردد گله گوسفندان از روی ریل قطار در زنجان حادثه آفرید

زنجان- فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: تردد گله گوسفندان از ریل قطار در زنجان باعث فوت چوپان و تلف شدن ۱۶ رأس گوسفند شد.

سرهنگ ایرج خانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: حادثه ای در اطراف روستای سایان شهرستان زنجان به وقوع پیوسته که زمان وقوع این حادثه ساعت  ۱۸ عصر پنج‌شنبه بوده است.

وی گفت: در این حادثه، قطار تهران - زنجان با گله گوسفند برخورد کرده و چوپان فوت و ۱۶ رأس گوسفند تلف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان علت وقوع این حادثه را بی احتیاطی چوپان عنوان کرد و گفت: متأسفانه عبور گوسفندان از روی ریل قطار باعث وقوع این حادثه تلخ شده است.  

سرهنگ خانی پور تأکید کرد: باید گله گوسفندان از تونل‌ها و مسیرهای در نظر گرفته‌شده عبور کنند.  

وی از اهالی روستا و شهروندان خواست نکات ایمنی مربوط به مسیرهای عبوری قطار را رعایت کنند.

کد مطلب 2959811

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