تردد گله گوسفندان از روی ریل قطار در زنجان حادثه آفرید

سرهنگ ایرج خانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: حادثه ای در اطراف روستای سایان شهرستان زنجان به وقوع پیوسته که زمان وقوع این حادثه ساعت ۱۸ عصر پنج‌شنبه بوده است.

وی گفت: در این حادثه، قطار تهران - زنجان با گله گوسفند برخورد کرده و چوپان فوت و ۱۶ رأس گوسفند تلف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان علت وقوع این حادثه را بی احتیاطی چوپان عنوان کرد و گفت: متأسفانه عبور گوسفندان از روی ریل قطار باعث وقوع این حادثه تلخ شده است.

سرهنگ خانی پور تأکید کرد: باید گله گوسفندان از تونل‌ها و مسیرهای در نظر گرفته‌شده عبور کنند.

وی از اهالی روستا و شهروندان خواست نکات ایمنی مربوط به مسیرهای عبوری قطار را رعایت کنند.