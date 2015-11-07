به گزارش خبرگزاری مهر، افشین خورشید باختری مدیر بخش کارگاه های آموزشی جشنواره سی و چهارم گفت: یکی از موضوعات مورد توجه «رابطه تئاتر و هنرهای تجسمی» است که شامل چند کارگاه است و نخستین آن با عنوان «نقاشی و ایده هایی برای اجرای تئاتر» توسط جواد علیمحمدی اردکانی از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه در پژوهشکده فرهنگ

و هنر و معماری جهاد دانشگاهی واقع در خیابان انقلاب، بعد از فلسطین، نبش خیابان صبای جنوبی برگزار می شود.

وی افزود: این کارگاه در پاسخ به ضرورت هم سخنی و تعامل بیشتر میان هنر تئاتر و هنر نقاشی و جستجوی ظرفیت های موجود برای تولید ایده های اجرایی از خلال زیبایی شناسی و خصوصیات فنی و تکنیکی هنر نقاشی برگزار می شود. در این کارگاه ضمن تحلیل آثار برجسته هنر نقاشی رابطه و کاربرد زمینه های زیباشناسانه هنر نقاشی در اجرای تئاتر مورد بررسی قرار می گیرد.

جزییات حضور علاقه مندان با اولویت دانشجویان رشته های هنری، گروه های نمایشی و افراد معرفی شده از سوی نهادها و تشکل های هنری و فرهنگی به این شرح است:



زمان برگزاری : ۲۵ آبان ۹۴ ساعت ۹ الی ۱۳



مکان برگزاری: خیابان انقلاب، بعد از فلسطین، نبش خیابان صبای جنوبی، پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی



نحوه و شرایط ثبت نام: دانشجویان رشته های هنری، گروه های نمایشی و افراد معرفی شده از سوی نهادها و تشکل های هنری و فرهنگی در اولویت قرار دارند.



مبلغ واریزی برای حضور در این کارگاه : ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال است که می بایست به شماره حساب ۱-۹۹۵۹۹۵۳-۸۵۰-۱۳۴ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار کشاورز به نام انجمن هنرهای نمایشی ایران واریز و اصل فیش واریزی به همراه فرم ثبت نام شرکت در کارگاه به دبیرخانه جشنواره ارائه شود.

ضمنا دبیرخانه جشنواره برای دانشجویان رشته تئاتر به میزان ۷۰ درصد، دانشجویان سایر رشته های هنری ۵۰ درصد و اعضای گرو ه های نمایشی متقاضی حضور در سمینار به میزان ۵۰ درصد تخفیف ویژه در نظر گرفته است.

دبیرخانه جشنواره همچنین از متقاضیان درخواست کرد حتما نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اصل فیش واریزی به دبیرخانه تا قبل از شروع کارگاه اقدام کنند.



نشانی دبیرخانه: خیابان انقلاب، خیابان رازی، خیابان استاد شهریار، خیابان هانری کربن، پلاک ۱۸، طبقه ۳

