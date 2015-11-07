به گزارش خبرنگار مهر، میزان بارشها طی ۴۵ روز اخیر در استان قم و همچنین سیلاب ایجاد شده در منطقه پردیسان از جمله مواردی بود که در دهمین جلسه شورای حفاظت از آب استان قم به آن پرداخته شد تا باز هم شهر و شهرک پردیسان علاوه بر مشکلاتی که از نحوه ساختوساز بر آن تحمیل شده است بار دیگر مشکل سیل وسیلابها را بهعنوان موضوعی دیگر بر نگرانی مسئولان شهر قم اضافه کند.
ماجرای تگرگهایی که آب نشد
فرماندار قم در این جلسه که قبل از ظهر شنبه در استانداری قم با حضور استاندار و مسئولان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه پردیسان طی سالهای اخیر چندین سیل را تجربه کرده است، به موضوعی که میتوانست سیلاب اخیر را بحرانیتر کند اشاره کرد.
رضا سیار در سخنان خود اظهار داشت: اگر تگرگهایی که در منطقه ورجان قم در بارندگی اخیر آبشده و جاری میشد مشکلات زیادتری را برای شهر پردیسان ایجاد میکرد.
وی با اشاره به اینکه ساختوساز هنوز در شهر پردیسان ادامه دارد، گفت: هنوز برای اصلاح و احداث نقاطی که بتواند سیلابهای این منطقه را جمعآوری کند دیر نشده است.
فرماندار قم به کانالی که در شهرک پردیسان واقعشده اشاره و با بیان اینکه سیلاب اخیر نشان داده که این کانال نمیتواند دبی مناسبی را عبور دهد بر لزوم چارهاندیشی برای منطقه پردیسان توسط مسئولان بخصوص مسکن و شهرسازی تأکید کرد.
بیتوجهی مسئولان به منطقه پردیسان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم نیز در این جلسه طی سخنانی بر مشکلات پردیسان بخصوص در زمینه آسیبهایی که سیل میتواند به این منطقه وارد کند اشاره کرد و بیتوجهیها در این زمینه را مورد تأکید قرار داد.
سید حسن رضوی با گلهمندی از عدم انجام اقدامات لازم توسط مجموعههایی که باید در این زمینه نقش پررنگی ایفا کنند، ادامه داد: تجربه سیل در این شهر قبلاً تکرار شده است و مسئولانی که این حجم از ساختوساز را در این شهر انجام دادهاند باید برای این منطقه چارهاندیشی کنند.
وی با اشاره به پیشبینیهایی که برای بارندگی صورت گرفته بر لزوم ساماندهی مسیر موجود در شهر پردیسان و همچنین سایر مسیرهایی که میتواند سیلاب این منطقه را جمعآوری کند تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم با تصریح بر این مطلب که با توجه بهپیش بینیهای انجام شده قم درگیر سیلاب خواهد شد، بر لزوم تدابیر خاص بخصوص در مناطق حادثهخیز استان که در معرض بحران هستند، تأکید کرد.
پردیسان نیازمند اقدامات ضربتی است
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم نیز در جلسه شورای حفاظت از آب استان قم به اقدامات ضربتی و کوتاه مدتی که میتواند شهر پردیسان را در مقابله سیل و سیلاب ایمن سازد اشاره و یکی از راهحلها را اصلاح تقاطعهایی عنوان کرد که در قالب پل بر روی کانال این شهر احداثشده و موجب شده تا مسیر کانال در چند نقطه با انسدادهایی مواجه شود.
احمد حاجی حسینی مسگر در عینحال با اشاره به اینکه بارندگیهای اخیر موجب شده تا حجم قابلتوجهی از «سد کبار» پر شود بر این موضوع تأکید کرد که بارندگیهایی که در راه است موجب سرریز شدن آب از این سد شده و آسیبپذیریها چند برابر میشود.
سد قدیمی کبار در دشت کبار در نزدیکی زنبورک از توابع جنت آباد قم قرار دارد.
افزایش ۱۲۰ درصدی بارشها طی ۴۵ روز اخیر نسبت به مشابه مدت در سال گذشته
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم در ادامه جلسه به میزان بارشها طی ۴۵ روز اخیر در قم اشاره و با بیان اینکه استان قم از ابتدای مهرماه تاکنون بارش ۴۰ میلی متری را تجربه کرده است، از افزایش ۱۲۰ درصدی میزان بارش نسبت به مشابه آن در سال گذشته خبر داد.
وی میزان سیلاب ایجاد شده از بارندگیهای اخیر را کمتر از یک میلیون متر مکعب دانست و گفت: ۳۰۰ هزار مترمکعب آن وارد سد کبار شده است.
حاجی حسینی مسگر به میزان اندازهگیری بارشها در سه ایستگاه استان قم اشاره و بیان کرد: اندازهگیری میزان بارشها در آبانماه نشان میدهد که ایستگاه داخل شهر قم ۳۷ میلیمتر، ایستگاه وشنوه ۴۴ میلی متر و ایستگاه کوه سفید ۲۵ میلی متر بارندگی را ثبت کرده است.
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