آغاز طرح هادی ۱۲۰ روستای آذربایجان شرقی با ۱۸۰میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، قربان محمدی ظهر شنبه با اعلام این خبر گفت: طرح هادی در ۱۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار آذربایجان شرقی برای سال جاری برنامهریزی و عملیات اجرایی آنها آغازشده است.
وی در ادامه افزود: تاكنون در ۶۵۳ روستای بالای ۲۰ خانوار استان طرح هادی اجراشده و به بهرهبرداری رسیده كه تقریب ۳۸ درصد روستاهای آذربایجان شرقی را شامل میشود و در یک هزار و ۸۳۵ روستا نیز مطالعه طرح هادی صورت گرفته كه بیش از ۹۷ درصد روستاها را دربرمی گیرد.
مدیرکل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای قبلی تا پایان سال ۹۴ مطالعه طرح هادی تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان انجام خواهند شد و بنیاد مسكن بهعنوان متولی اجرای طرحهای هادی تلاش دارد تا با تعامل دهیاران، اعضای شورای اسلامی و مشاركت همهجانبه مردم در جهت توسعه و تقویت روستاها قدم بردارد.
وی طرح هادی را سند چشمانداز روستایی در افق ۱۰ سال آینده دانست و افزود: این طرح بر اساس نیازهای هر روستا و با توجه به مؤلفههای مختلفی تهیه و تصویب میشود و بهرهگیری از مشاركت مردم در اجرای آنها از عوامل موفقیت اجرای این پروژههای عمرانی است كه این مشاركت در سطح روستاهای استان روبه افزایش است.
محمدی در پایان خاطرنشان شد: در اجرای طرحهای هادی روستایی تمام تلاش بر این بوده كه با استفاده از مصالح بومی و با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص هر روستا، چهره و نمای آن از بین نرود.
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