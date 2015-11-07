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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۵۷

«برگزین» به دومین سوگواره خمسه می‌آید

«برگزین» به دومین سوگواره خمسه می‌آید

رحمت امینی مدرس و کارگردان تئاتر، نمایشنامه «برگزین» نوشته حمیدرضا آذرنگ را برای حضور در دومین سوگواره خمسه آماده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است نمایش «برگزین» نوشته حمیدرضا آذرنگ به کارگردانی رحمت امینی در بخش ویژه دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی خمسه اجرا شود.

در این نمایش کوروش زارعی و ابوالفضل حاجی علی خوانی به عنوان بازیگر حضور دارند و توحید معصومی دستیار کارگردان این اجرا است. نمایشنامه «برگزین» درباره تعزیه خوانی به نام حاج عباس است که در تدارک برگزاری تعزیه روز عاشورا است. در همین حین شمرخوان تعزیه پیغام  می فرستد که حاضر به اجرای تعزیه نیست و...

دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی خمسه با حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و به دبیری علی اصغر خسروی از ۸ الی ۲۵ آذر ماه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 2959824
آروین موذن زاده

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