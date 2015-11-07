به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است نمایش «برگزین» نوشته حمیدرضا آذرنگ به کارگردانی رحمت امینی در بخش ویژه دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی خمسه اجرا شود.

در این نمایش کوروش زارعی و ابوالفضل حاجی علی خوانی به عنوان بازیگر حضور دارند و توحید معصومی دستیار کارگردان این اجرا است. نمایشنامه «برگزین» درباره تعزیه خوانی به نام حاج عباس است که در تدارک برگزاری تعزیه روز عاشورا است. در همین حین شمرخوان تعزیه پیغام می فرستد که حاضر به اجرای تعزیه نیست و...

دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی خمسه با حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و به دبیری علی اصغر خسروی از ۸ الی ۲۵ آذر ماه در تهران برگزار می شود.