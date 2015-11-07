  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۰۸

با حضور وزیر ورزش در مصلی؛

پای ورزشی‌ها قبل از بقیه به نمایشگاه مطبوعات باز شد

پای ورزشی‌ها قبل از بقیه به نمایشگاه مطبوعات باز شد

در روز نخست نمایشگاه مطبوعات، چهره‌هایی از عالم ورزش همانند وزیر ورزش و سرمربی و سرپرست باشگاه استقلال در جمع اهالی رسانه حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات صبح امروز شنبه ۱۶ آبان ماه در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که اهالی رسانه با تکمیل روند آماده‌سازی غرفه‌هایشان، آماده پذیرایی از مخاطبان خود اعم از مسئولان و مردم عادی هستند.

از جمله چهره‌های مسئولی که در روز نخست نمایشگاه مطبوعات برای بازدید از آن در مصلی حضور یافت، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان بود.

گودرزی اولین وزیر دولت یازدهم است که به نمایشگاه مطبوعات امسال آمده است.

وزیر ورزش که از ساعتی پیش به مصلی آمده است، در غرفه‌های چندین رسانه از جمله خبرگزاری مهر حضور یافت و به سئوالات نمایندگان افکار عمومی پیرامون موضوعات مختلف حوزه مربوطه خود از جمله دعوای کش‌دار این روزهای سرمربی تیم فوتبال و دبیرکل فدراسیون فوتبال پاسخ داد.

گودرزی سپس به اتفاق بهرام افشارزاده سرپرست باشگاه استقلال به بازدید خود از نمایشگاه مطبوعات ادامه داد و هنوز هم در حال دیدار با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مستقر در مصلی است.

از دیگر چهره‌های ورزشی که در روز نخست از نمایشگاه مطبوعات دیدن کردند می‌توان به پرویز مظلومی سرمربی استقلال و امیر حاج رضایی از کارشناسان ورزش فوتبال اشاره کرد.

شنیده‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که به احتمال بسیار زیاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز امروز به نمایشگاه مطبوعات می‌آید و در جمع اهالی رسانه حضور خواهد یافت.

کد مطلب 2959831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها