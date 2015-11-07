به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات صبح امروز شنبه ۱۶ آبان ماه در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که اهالی رسانه با تکمیل روند آماده‌سازی غرفه‌هایشان، آماده پذیرایی از مخاطبان خود اعم از مسئولان و مردم عادی هستند.

از جمله چهره‌های مسئولی که در روز نخست نمایشگاه مطبوعات برای بازدید از آن در مصلی حضور یافت، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان بود.

گودرزی اولین وزیر دولت یازدهم است که به نمایشگاه مطبوعات امسال آمده است.

وزیر ورزش که از ساعتی پیش به مصلی آمده است، در غرفه‌های چندین رسانه از جمله خبرگزاری مهر حضور یافت و به سئوالات نمایندگان افکار عمومی پیرامون موضوعات مختلف حوزه مربوطه خود از جمله دعوای کش‌دار این روزهای سرمربی تیم فوتبال و دبیرکل فدراسیون فوتبال پاسخ داد.

گودرزی سپس به اتفاق بهرام افشارزاده سرپرست باشگاه استقلال به بازدید خود از نمایشگاه مطبوعات ادامه داد و هنوز هم در حال دیدار با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مستقر در مصلی است.

از دیگر چهره‌های ورزشی که در روز نخست از نمایشگاه مطبوعات دیدن کردند می‌توان به پرویز مظلومی سرمربی استقلال و امیر حاج رضایی از کارشناسان ورزش فوتبال اشاره کرد.

شنیده‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که به احتمال بسیار زیاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز امروز به نمایشگاه مطبوعات می‌آید و در جمع اهالی رسانه حضور خواهد یافت.