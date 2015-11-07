«تاریخ انقضا» به حوزه هنری می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «تاریخ انقضا» نوشته کاوه مهدوی و به کارگردانی مریم معترف که از یکشنبه ۱۷ آبان ماه ساعت ۱۹ اجرای خود را در سالن مهر حوزه هنری آغاز می کند.

این نمایش در مورد مردی است که تعدادی کنسرو تن ماهی برای کمک به جبهه می فرستد اما متوجه می شود که تاریخ مصرف کنسروهای ماهی گذشته است به همین علت تصمیم می گیرد به مناطق جنگی برود...

حسن محمدی، منیژه داوری، کامبیز طلایی، ابوالفضل وزیری، محمد کوروش رخشنده پی، مسعود مهرابی، عرفان پورمحمدی، محمد مهدی پازوکی و... به عنوان بازیگر در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

میلاد قدیری دستیار کارگردان، مریم معترف طراح صحنه و لباس، نگین مهرانی مدیر صحنه، حسین امین رعیا، شیوا آشور دستیار صحنه، سیامک مددی انتخاب موسیقی و افکت میترا محمد اسماعیلی، مدیر تبلیغات امین اکبری نسب مدیر روابط عمومی، سعید شکرنیا طراح پوستر و بروشور، اختر تاجیک عکاس دیگر عوامل کار هستند.



نمایش «تاریخ انقضا» به کارگردانی مریم معترف از یکشنبه ۱۷ آبان ماه هر روز به جز شنبه ها در سالن مهر حوزه هنری ساعت ۱۹ روی صحنه می رود.