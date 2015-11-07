به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی ظهر شنبه در جلسه شورای شهر که در تالار مردم برگزار شد، اظهارداشت: رفع مشکلات مردم نجف‌آباد از دغدغه‌های مهم مجموعه مدیریت شهری است هر چند رسیدگی به وضعیت این جاده از وظایف شهرداری محسوب نمی‌شود، اما برای حفظ امنیت جانی و جلب رضایت مردم در این طرح ورود کرده ایم.

وی افزود: برای اجرای روکش آسفالت این مسیر برای دریافت پنج هزارتن قیر از معاون وزیر راه و شهرسازی درخواست داده ایم که علیرغم پیگیری های انجام شده تاکنون این مهم محقق نشده است.

شهردار قزوین بیان کرد: در صورت دریافت حواله و مساعد شدن هوا بهسازی این مسیر در دستور کار قرار می‌گیرد و شهرداری به‌نوبه خود و با توجه به ظرفیت‌های موجود در این پروژه مشارکت می کند.

نصرتی تصریح کرد: مشکلات شهری نیازمند همراهی و تعامل همه دستگاه‌های مربوط است که با همکاری جدی همه مسئولان و جذب بودجه‌های ملی می‌توان با سرعت بیشتری این مشکلاترا حل کرد.

در ادامه این نشست فرج الله فصیحی رامندی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین اظهارداشت: رفع مشکلات مردم نجف‌آباد نیازمند عزم استانی وهمراهی مردم است.

فصیحی رامندی به عزم جهادی شورا و شهرداری برای حل مشکلات مردم قزوین اشاره و تصریح کرد: برخی از مشکلات مطروحه از جانب شهروندان بر عهده این نهاد نیست اما مجموعه مدیریت شهری برای آسایش شهروندان و رفع مشکلات پیش قدم است.

حجت الاسلام حسینی: عزم استانی لازمه حل مشکلات نجف‌آباد است

سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز بابیان این مطلب که نبود استاندارهای لازم در مسیر جاده نجف‌آباد یکی از مشکلات جدی مردم ساکن در این ناحیه است بیان کرد: وجود مشکلات جاده‌ای تاکنون خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری را به اهالی وارد کرده که مسئولان باید برای رفع این مشکل تلاش کنند.

وی افزود: نمایندگان استان از ظرفیت‌های ملی برای گرفتن حواله قیر برای آسفالت و بهسازی محور تردد جاده نجف‌آباد تلاش می‌کنند و مسئولان استانی با همکاری اهالی برای رفع این مشکل وارد عمل شوند.

حسینی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی جامع باید تمهیدات لازم برای رفع این مشکل به‌صورت کوتاه‌مدت پیش بینی شود که برای رفع مشکل راه‌های مواصلاتی ناحیه اندیشه به‌صورت استاندارد و زیرساختی در افق بلندمدت داشته باشیم.

علی فرخزاد نائب رئیس شورا نیز گفت: اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات جاده‌ای مردم نجف‌آباد تلاش کنند و اگر همراهی مردم این ناحیه صورت گیرد حل مشکلات تسریع می شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر قزوین افزود: شورا و شهرداری این آمادگی را دارد تا با پذیرش قسمتی از کار و با توجه به توان خود برای رفع مشکلات مطروحه از جانب شهروندان نجف‌آباد تلاش کند.

احد چگینی دیگر عضو شورا اسلامی شهر قزوین اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت در ناحیه اندیشه، جاده کنونی پاسخگویی ترددهای مردم نیست بنابراین باید راه مواصلاتی استاندارد جدیدی برای این روستاها و اتصال به شهر قزوین تعریف و اجرایی شود.

در این نشست مسئول ناحیه اندیشه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این ناحیه ارائه کرد و مقرر شد پس از دریافت قیر از وزارت راه و شهرسازی، محور جاده نجف‌آباد قبل از بارش هوا بهسازی شود.

محمدرضا صدیقی عضو شورای اسلامی شهر قزوین اتصال روستاهای جدید به شهر قزوین را یکی از مشکلات مهم در ارائه خدامت شهری برشمرد و افزود: شهرداری تاکنون در ناحیه نجف‌آباد اقدامات زیرساختی، فرهنگی، عمرانی متعدد و ارزنده‌ای را انجام داده اما انجام خدمات‌رسانی مطلوب به اهالی ساکن در این ناحیه، نیازمند ورود همه مسئولان است.

علی صادقی نیارکی سخنگوی شورای شهر نیز در ادامه این نشست افزود: رفع مشکلات ناحیه اندیشه و مردم نجف‌آباد نیازمند یک تعامل سازنده بین استانداری به‌عنوان مقام ارشد استانی، اداره کل راه و شهرسازی، شورای شهر، شهرداری و سایر دستگاه‌های خدمات رسان مرتبط است چراکه هیچ‌یک از دستگاه‌ها به‌تنهایی از عهده رفع مشکلات این ناحیه برنمی‌آیند.