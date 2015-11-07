سرشماری پستانداران آذربایجان غربی هفته آینده اجرا می شود

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سرشماری درهفت منطقه حفاظت شده محیط زیست استان و سه منطقه آزاد که محل حضور پستانداران وحشی شاخص استان به شمار می رود اجرایی می شود.

وی قوچ و میش ارمنی به همراه کل و بز وحشی را از پستانداران شاخص استان برشمرد و گفت: در کنار سرشماری این گونه های باارزش سیاه گوش، پلنگ ایرانی، خرس قهوه ای و نیز برخی گونه های حیات وحش که امکان زیست در مناطق مورد نظر را دارند نیز سرشماری می شوند.

یوسفی با بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی ۴۲ گونه حیات وحش در سطح استان زندگی می کنند عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر بر اساس لیست ارائه شده از سوی محیط زیست جهانی ۳۱ گونه حیات وحش استان در معرض انقراض، آسیب و تهدید جدی و از بین برفتن نسل قرار دارد.

وی گوزن زرد ایرانی، قوچ و میش ارمنی، کل و بز، سیاه گوش، گربه پالاس، هامستر ایرانی، شنگ، میش مرغ، اردک سرسفید، عقاب طلایی، خروس کولی دشتی، افعی البرزی، لاک پشت مهمیزدار، سمندر آذربایجانی، پنج گونه از خفاش ها، عروس غاز و پلنگ به همراه سنجاب دم موشی را از مهمترین این گونه ها عنوان کرد.

رئیس اداره حیات وحش آذربایجان غربی، حیات وحش و گونه های منحصر به فرد از این بخش را یکی از ظرفیت های مهم زیست محیطی استان دانست و عنوان کرد: این ظرفیت در صورت توجه می تواند به یکی از منابع اصلی جذب توریسم و توسعه صنعت گردشگری تبدیل شود.