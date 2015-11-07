دومین همایش رشد و توسعه روستای بالاجاده برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری کردکوی، مجتبی جمالی، فرماندار کردکوی، با اشاره به اینکه مبنای توسعه در هر جامعه ای فراهم کردن بسترهای فرهنگی و اجتماعی آن است، گفت: مشارکت اجتماعی مردم یکی از مهمترین مراحل توسعه اجتماعی و بهترین سرمایه هر جامعه محسوب می شود.

وی حضور افراد اندیشمند کارشناس و مسئولیت پذیر در جامعه را در اعتلای افکار عمومی موثر دانست و افزود: روستای بالاجاده می تواند به عنوان پیشگام و نماد حرکت توسعه اجتماعی در روستاهای سطح شهرستان در نظر گرفته شود.

جمالی اظهار کرد: امیدوارم دیگر روستاهای بخش مرکزی شهرستان نیز بتوانند با استفاده از تجربیات و دستاوردهای این همایش زمینه های فرهنگی و اجتماعی توسعه را در روستاهای خود فراهم کنند.

گفتنی است در این همایش دو روزه بیش از 200 نفر ار کارشناسان و تحصیلکردگان روستای بالاجاده که در نقاط مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند با ارائه مقاله با موضوعاتی همچون تاریخ، فرهنگ، زبان و میراث فرهنگی و گردشگری و... شرکت کردند. در جوار این همایش نیز نمایشگاهی از صنایع دستی تولیدات علمی اهالی بالاجاده برپا شد.