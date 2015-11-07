نمایشگاه عکس««داگرئوتیپ» مشاهیر ایران در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر و تهیه کننده نمایشگاه داگرئوتیپ مشاهیر ایرانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه عکس داگر ئوتیپ مشاهیر ایران برای نخستین بار در کشور از ۲۲ الی ۲۶ آبان ماه جاری در نگار خانه آذر نو مشهد برگزار می شود.

علی محمد زاده تیتکانلو از حضور شاعر معاصر شمس لنگرودی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه خبر داد و افزود: در این نمایشگاه ۱۵ عکس داگرئوتیپ از شخصیت های برجسته هنر و فرهنگ ایران از جمله عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، مسعود کیمیایی، محمدعلی کشاورز، داریوش مهرجویی، سیمین بهبهانی، بهمن فرمان آرا، ناصر ملک مطیعی، خالقی مطلق، پروفسور امین و آیدین آغداشلو به نمایش گذاشته خواهد شد.

مدیر و تهیه کننده نمایشگاه داگرئوتیپ مشاهیر ایرانی در ادامه با بیان اینکه بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است، ابراز کرد: افتتاحیه این نمایشگاه روز جمعه ۲۲ آبان ماه جاری در نگارخانه آذرنو برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه بعد از مشهد در تهران برگزار خواهد شد، ادامه داد: تمامی عکس ها توسظ عکاس محمد محمدزاده تیتکانلو گرفته و تهیه شده است که برای اولین بار در کشور و حتی آسیا در مشهد به نمایش گذاشته می شود.

وی هزینه تمام شده هر عکس داگرئوتیپ را پنج میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این شیوه عکاسی به دلیل سختی و هزینه بالایی که دارد تاکنون توسط شخصی در آسیا و ایران انجام و پیگیری نشده است.

وی در خصوص مهمترین فعالیت های علمی و هنری نخستین عکاس داگرئوتیپ ایرانی گفت: از جمله فعالیت های این هنرمند می توان به احیای شیوة عکاسی داگرئوتیپ در ایران، برگزاری نمایشگاه ها و گارگاه با شیوة داگرئوتیپ برای نخستین بار در کشور، تألیف و نشر کتاب و مقالات دربارة داگرئوتیپ و ارتقاء این فرایند با ابداعات و اختراعات نو از جمله ابداع شیوه عکاسی «میم داگ» که دارای چهار گام و فرایند مستقل با عنوان «دیجیتال داگرئوتیپ»، «آنالوگ داگرئوتیپ»، «تری دی داگ ۳D dag» و «پولاریزه یا قطبش داگرئوتیپ» اشاره کرد.

وی ادامه داد: در زمینه تالبفات نیز می توان به کتاب «کُهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران» ۱۳۸۸، کتاب عکس «رستاخیز درارمنستان» ۱۳۸۸، کتاب «نخستین داگرئوتیپ های معاصر ایران» ۱۳۸۹، کتاب «سیاحان عکاس در خراسان» ۱۳۹۳، کتاب تاریخ داگرئوتیپ ایران ۱۳۹۴ همچنین تألیف بیش از ۷۰مقاله با موضوع «داگرئوتیپ»، «تاریخ عکاسی»، «هنر» و چاپ آنان در نشریات معتبر اشاره کرد.

وی در توضیح سبک عکاسی داگرئوتیپ عنوان کرد:یک عکس داگ توسط ذرات نقره و ید، با وساطت بخار جیوه در سطح یک لوح از جنس نقره براق شده پس از نور دادن به دوربین بدست می آید بطوریکه تضاد بین ذرات در سطح لوحه آن چیزی است که باعث تشکیل تئالیته و کنتراست در تصویر می شود.

مدیر و تهیه کننده نمایشگاه داگرئوتیپ مشاهیر ایرانی افزود: هنگام ظهور، ذرات جیوه نقاط نقاط نور دیده را روشن می کند و تیره گی های تصویر بخش هایی هستند که در هنگام عکس گرفتن نور ندیده اند و هنگام ظهور بخار جیوه بر آن تاثیر نداشته است.