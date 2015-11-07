به گزارش خبرگزاری مهر، «تهران بیتو» نوشته فواد مخبری است و از سهشنبه ۲۶ آبان ماه تا دوشنبه ۳۰ آذر هر روز ساعت ۲۰ میزبان علاقهمندان به هنرهای نمایشی است.
محسن رستگار، فواد مخبری و بیتا معیریان در نمایش «تهران بیتو» ایفای نقش میکنند.
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به مدیر تولید و دستیار کارگردان: نیما محبی، مدیر تکنیک و طراح نور: علیرضا حبیبی، طراح لباس: ضحی مخبری، طراح پوستر و بروشور: مهدی فاتحی، مدیر صحنه: احسان مرادخواهی و عکاسان آوا کیایی و سالار سالاری اشاره کرد.
«تهران بیتو» پیش از این در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه رفته و جایزه بهترین طراحی صحنه را دریافت کرده است.
پیشفروش بلیت این نمایش از روز پنجشنبه ۱۴ آبان آغاز شده است.
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