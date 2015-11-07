  1. هنر
  2. تئاتر
۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۳۲

اجرای «تهران بی‌تو» در تماشاخانه باران

اجرای «تهران بی‌تو» در تماشاخانه باران

نمایش «تهران بی‌تو» با طراحی و کارگردانی احمد کچه‌چیان از ۲۶ آبان ماه در تماشاخانه باران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «تهران بی‌تو» نوشته فواد مخبری است و از سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه تا دوشنبه ۳۰ آذر هر روز ساعت ۲۰ میزبان علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی است.

محسن رستگار، فواد مخبری و بیتا معیریان در نمایش «تهران بی‌تو» ایفای نقش می‌کنند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مدیر تولید و دستیار کارگردان: نیما محبی، مدیر تکنیک و طراح نور: علیرضا حبیبی، طراح لباس: ضحی مخبری، طراح پوستر و بروشور: مهدی فاتحی، مدیر صحنه: احسان مرادخواهی و عکاسان آوا کیایی و سالار سالاری اشاره کرد.

«تهران بی‌تو» پیش از این در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفته و جایزه بهترین طراحی صحنه را دریافت کرده است.

پیش‌فروش بلیت این نمایش از روز پنجشنبه ۱۴ آبان آغاز شده است.

کد مطلب 2959863
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها