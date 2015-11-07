لزوم ثبت روز ملی کشتی در راستای ترویج ورزش قهرمانی و پهلوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمتالله نوروزی با اشاره به سابقه ورزش کشتی در کشورمان گفت: ورزش کشتی در سبکهای مختلف سنتی از دیرباز در کشورمان رواج داشته و در دورانهای مختلف باستان تاکنون این ورزش جزو محبوبترین ورزشها میان ایرانیان بوده است.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: درحال حاضر نیز ورزش کشتی در سطح استانهای کشور به سبکهای سنتی وجود دارد و در سطح ملی نیز کشتی فرنگی و کشتی آزاد از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و جزو ورزشهای مدال آور محسوب میشود.
وی با اشاره به قهرمانان و پهلوانان زیادی که در عرصه کشتی فعالیت کرده اند، گفت: امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز بارها به حفظ این ورزش و تربیت ورزشکارانی نظیر جهان پهلوان تختی تأکید داشتهاند لذا نامگذاری روزی تحت عنوان کشتی ملی میتواند به این فرهنگسازی کمک کرده و راهی برای تشویق مردم برای روی آوردن به سمت این ورزش باشد.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت خاطرنشان کرد: از بعد از انقلاب تا کنون تمرکز مسئولان صرفا بر ورزش فوتبال بوده است، لذا باید توجه کنند حوزه های دیگری از ورزش مثل ورزشهای قهرمانی و پهلوانی که مدال آور نیز هستند و همچنین ورزش بانوان در حاشیه نماند.
پس از اینکه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سهشنبه گذشته، ثبت روز پنجم شهریورماه به عنوان "روز کشتی، ورزش ملی ایران" مسکوت ماند، جامعه کشتی کشور نامهای برای بررسی مجدد این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس جمهور نوشت.
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