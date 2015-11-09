داریوش غذبانی کارگردان سینما که فعالیت در عرصه سینما را با ساخت فیلم های کوتاه و مستند تجربه کرده و جوایزی نیز به دست آورده است، قصد دارد نخستین فیلم سینمایی خود را با فیلمنامه ای به نام «خماری» نوشته فرهاد توحیدی جلوی دوربین ببرد که درباره آغاز فیلمبرداری این اثر به خبرنگار مهر گفت: این فیلمنامه سینمایی در ابتدا «از نفس افتاده» نام داشت که به «خماری» تغییر نام داد.

وی افزود: این فیلم سینمایی یک ملودرام اجتماعی و درباره یک جوان علاقمند به موسیقی است که قرار است یک روز عصر در سفارت اتریش امتحانی بدهد اما صبح روز امتحان درگیر اتفاق‌های عجیب و غریب می شود که موضوع امتحان خود را به کلی فراموش می کند.

این کارگردان درباره زمان آغاز فیلمبرداری این فیلم سینمایی بیان کرد: فیلم «خماری» به تهیه کنندگی منیژه حکمت اوایل هفته آینده فیلمبرداری خود را با بازی مهرداد صدیقیان آغاز خواهد کرد و مرتضی پورصمدی نیز به عنوان مدیر فیلمبرداری مرا همراهی می کند. لی لی فرهادپور، سوگل خلیلی و کاظم سیاحی از دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

وی در پایان گفت: داستان این فیلم در خیابان های تهران می گذرد و در نظر داریم فیلم «خماری» را به سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر برسانیم.