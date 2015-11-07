به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری دور جدید سیر مطالعاتی آثار امام موسی صدر (پاییز ۹۴) و برگزاری دورۀ «شناخت لبنان معاصر»، مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، برای دورۀ آموزشی غیرحضوری این کلاس‌ها ثبت نام می‌کند.



دور جدید (پاییز ۹۴) سیر مطالعاتی آثار و اندیشه‌های امام موسی صدر در چهار سطح روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته برگزار می شود و سطوح ۱ تا ۳ سیر مطالعاتی با راهنمایی مهدی فرخیان و دکتر عادل پیغامی برگزار می شود.



همچنین دورۀ «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام صدر» با راهنمایی دکتر محمدعلی مهتدی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می‌شود که زمان برگزاری این کلاس روزهای شنبه از ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر است.