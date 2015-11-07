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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۳۷

برگزاری دوره‌های آموزشی غیرحضوری مؤسسۀ امام موسی صدر

برگزاری دوره‌های آموزشی غیرحضوری مؤسسۀ امام موسی صدر

دوره‌های آموزشی غیرحضوری مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، شامل دوره‌های سیر مطالعاتی آثار امام موسی صدر و نیز دورۀ «شناخت لبنان معاصر» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری دور جدید سیر مطالعاتی آثار امام موسی صدر (پاییز ۹۴) و برگزاری دورۀ «شناخت لبنان معاصر»، مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، برای دورۀ آموزشی غیرحضوری این کلاس‌ها ثبت نام می‌کند.

دور جدید (پاییز ۹۴) سیر مطالعاتی آثار و اندیشه‌های امام موسی صدر در چهار سطح روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته برگزار می شود و سطوح ۱ تا ۳ سیر مطالعاتی با راهنمایی مهدی فرخیان و دکتر عادل پیغامی برگزار می شود.

همچنین دورۀ «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام صدر» با راهنمایی دکتر محمدعلی مهتدی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می‌شود که زمان برگزاری این کلاس روزهای شنبه از ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر است.

کد مطلب 2959875
سارا فرجی

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