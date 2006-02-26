ما نبايد از تلاش خود در زمينه متقاعد كردن ايران كوتاهي كنيم / ممكن است چندين دور مذاكره ميان روسيه وايران انجام شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس،"كنستانتين كاساچف" يكي از اعضاي دوماي دولتي فدراسيون روسيه همچنين دررابطه با گفتگوهاي اخير ايران و روسيه شانس توافق براي دو طرف را برابر خواند وافزود: ما نبايد از تلاش خود در اين زمينه و متقاعد كردن ايران كوتاهي كنيم .

رئيس كميته امور بين الملل دوماي دولتي روسيه با اشاره به سفر هيات پارلماني اين كشور به تهران گفت عزيمت اين هيات به ايران نشان دهنده اهميتي است كه روسيه براي تماسهاي پارلماني با مقامات رسمي ايران براي حل مسئله هسته اي اين كشور قائل است.

وي در بخش ديگري از اظهاراتش اعلام نمود : تهران درحال حاضر از تاكتيك و شيوه طول دادن گفتگوها استفاده مي كند و بر آن است تا زماني كه مي تواند وممكن است اين گفتگوها را طول دهد و من فكر نمي كنم ما بتوانيم انتظار داشته باشيم تا ايران موضع خود را به زودي شفاف سازد. وي گفت : من بهتر مي دانم تا پيشنهاد كنم اين اقدام تا قبل از نشست مارس اتفاق نخواهد افتاد

از سوي ديگر "ايگور كروئوز" معاون مديريت احداث نيروگاه اتمي در بوشهر، روز يكشنبه به خبرنگاران اعلام نمود كه كار ساخت نيروگاه اتمي بوشهر تا 95% پايان يافته است. اين متخصص روسي خاطر نشان ساخت كه اكنون در نيروگاه اتمي بوشهر كارهايي براي نصب تجهيزات انجام مي شوند.

وي در اين رابطه گفت : "ما سيستم هاي هدايتي اتوماتيك، سيستم هاي اضطراري و كمكي را مونتاژ مي كنيم، همچنين كار مونتاژ ماشين هاي مبرد نيز آغاز شده است".

در حال حاضر به گفته وي بيش از 10 هزار تن لوله كارگذاري شده و تقريباً 17 هزار تن از تجهيزات نصب شده اند.

"سرگئي كرينكو" رييس روس اتم نيز دراين رابطه خاطر نشان كرد كه روسيه در موعد مقرر سوخت هسته اي نيروگاه بوشهر را تحويل خواهد داد. وي گفت: "سوخت هسته اي در موعد مقرر براي آغاز بكار نيروگاه تحويل داده خواهد شد".

"كرينكو" تاكيد كرد كه آغاز بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر بعلت تحويل سوخت به تعويق نخواهد افتاد.

نماينده روس اتم توضيح داد كه تحويل سوخت هسته اي شش ماه قبل از شروع بكار عملي نيروگاه لزومي ندارد.