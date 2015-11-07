محمود گودرزی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری، در خصوص ارزیابی اش از برگزاری نمایشگاه، ضمن بیان این مطلب گفت: این شرایط ایده آل نبوده اما خوب است که سالی یک بار نمایشگاهی برگزار شود تا مطبوعات خودشان را در آن معرفی کنند.

وی در خصوص نقش رسانه های ورزشی در پیشرفت ورزش، اظهارکرد: کمیت رسانه های ورزشی زیاد است و تا این اندازه مناسب نیست. در نشستی که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان از رسانه های زرد در حوزه ورزش انتقاد کردند.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: این مسئله هست اما بهتر است رسانه ها تغییر نگاه داده و به مقوله های فرهنگی در ورزش بیشتر توجه کنند. رشد ویژگی های اخلاقی و الگوهای فرهنگی باید در رسانه ها بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. البته این کمیت شاید حسن باشد اما در جای خودش باید نقش های مثبتی را ایفا کند.

وی در خصوص اینکه در جامعه جهانی ورزش برای پیشرفت به تیم های پایه بیشتر توجه می کنند، گفت: خوشبختانه در ورزش ایران، آرام آرام به این سو حرکت می کنیم، زیرا تا حالا نگاه نتیجه گرایی مطلق وجود داشته و تنها به چند رشته توجه می شده که این مناسب نیست. امروز فعالیت های علمی و فرهنگی در پیش گرفتیم و بحث استعدادیابی و آمایش بیشتر رشته ها را مد نظرمان قرار دادیم. همچنین تفکیک و توجه به پایه ها برای رشته های قهرمانی و مدال آور بیشتر از گذشته شده است.

گودرزی در خصوص اینکه چرا اعلام شده است امروز کمتر سوال فوتبالی از او پرسیده شود، اظهارکرد: همه ورزش فوتبال نیست و ما در رشته هایی مانند کشتی، والیبال، بسکتبال، هندبال و... افتخارات زیادی را به دست آورده ایم که باید به آنها نیز توجه ویژه صورت بگیرد.

وی با تاکید مجدد براینکه اختلافی بین وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال نیست، ادامه داد: این جزء همان موضوعاتی است که بنده عرض کردم و رسانه ها نگاه زردی به اتفاقات دارند در حالی که برخی مسائل اصلاً وجود ندارد.

وزیر ورزش و جوانان در خصوص فساد در ورزش خصوصاً فوتبال هم اینگونه اظهارنظر کرد: نسبت به گذشته فضا بهتر و شفاف شده است، الان همه متوجه هستند داوری ها مشکل دارد.

وی با تائید این موضوع که قرار است با طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد مشکلاتی که داوری ها و مسائل دیگر برای این تیم به وجود آورده جلسه ای بگذارد، ادامه داد: فساد و تبانی و ترنورهای مالی وجود دارد که خوشبختانه با بازشدن این مسائل، رسانه ها می توانند در مورد آن قضاوت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که رسانه ها روی این مسائل قضاوت و تحلیل کرده اند، اما وزارت ورزش چرا با فساد برخورد قاطع ندارد؟ اظهارکرد: پرونده هایی ایجاد شده و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده است که امیدواریم در رسیدگی به آنها تسریع صورت گیرد. ما باید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش برویم و منتظر رسیدگی به این پرونده در قوه قضائیه باشیم تا بتوانیم با مشکلات موجود برخورد کنیم.

گودرزی در مورد جدایی وزارت ورزش و جوانان گفت: این موضوع منتفی است زیرا قانونگذار اجازه نمی دهد ظرف زمان کوتاه تصمیم گذشته خود را لغو کند.