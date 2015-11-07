به گزارش خبرنگار مهر، دنیای امروز عصر ارتباطات و دسترسی‌های سریع و آسان به اطلاعات است، دنیایی که در زنجیره‌ای از وسایل ارتباطی چون تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و ماهواره‌ها احاطه‌شده و کاربران این رسانه‌ها و فن‌آوری‌ها به‌طور مستمر تحت تأثیر تولیدات و محتوای آن‌ها هستند.

در این میان حوزه فضای مجازی و بحث اینترنت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چراکه با داشتن مزایا و معایب خاص خود، همواره محلی برای بحث و بررسی در خصوص تأثیرات آن بر زندگی بشری بوده است.

تسهیل ارتباطات، تسریع امور، کمک به حفظ منابع افزایش بهره‌وری و مزایایی نظیر آن مواردی هستند که در مقابل تأثیرپذیری‌های فکری، ایجاد بیماری‌های روحی، آسیب به بنیان‌های خانوادگی و اجتماعی، خطر نفوذ در بخش‌های مختلف و دور کردن افراد جامعه به‌ویژه نسل جوان از فعالیت‌های اجتماعی در خصوص استفاده از فضای مجازی مطرح می‌شوند.

با توجه به مجموع این ویژگی‌ها، کارگاه آموزشی آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی با شرکت کارکنان جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی و حضور فرماندهی پلیس فتای نیروی انتظامی استان در مرکز جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی برگزار و در مورد موضوعات مختلف این حوزه بحث و بررسی شد.

رنگ باختن ارزش‌ها و ترویج ناهنجاری‌ها مهم‌ترین آسیب فضای مجازی

فرمانده پلیس فتای نیروی انتظامی آذربایجان شرقی ظهر شنبه در جریان برگزاری این کارگاه آموزشی و در بررسی تفصیلی مباحث فضای مجازی با اشاره به فرمان‌ها مقام معظم رهبری در خصوص بهره‌گیری از این امکان اظهار داشت: اهمیت فضای مجازی و سالم‌سازی آن تا حدی مهم است که مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرده‌اند.

سرهنگ محسن محمودی در ادامه خاطرنشان شد: امروز فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی ما تأثیرگذار است به‌طوری‌که بیشتر ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل مدگرایی افراطی و تغییر سبک زندگی و گسست‌های عاطفی و سست شدن پیوندهای اجتماعی ناشی از تأثیرات منفی این فضا بر بنیان‌های خانوادگی و اجتماعی است.

وی همچنین تصریح کرد: درعین‌حال فضای مجازی تأثیرات مثبت زیادی هم دارد که باید نخبگان و آگاهان جامعه در کسوت افسران متعهد و متخصص فرهنگی اقدام به تولید محتوای مناسب و برگرفته از مکتب مبین اسلام نموده و نسبت به ترویج آن با استفاده از ظرفیت عظیم فضای مجازی اقدام کنند.

فرمانده پلیس فتای نیروی انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به برخی احادیث و روایات موجود از پیامبر اسلام و حضرت علی(ع)، مهم‌ترین آسیب فضای مجازی را کم‌رنگ کردن حیا و ملکه نمودن پاره‌ای از ناهنجاری‌های اجتماعی در اذهان استفاده‌کنندگان از آن برشمرد و بر لزوم مراقبت و مواظبت از فرهنگ غنی به‌ویژه در مورد نسل جوان تأکید کرد.

ارتقای سطح آگاهی لازمه کاهش آسیب‌های استفاده از فضاهای مجازی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی نیز در این کارگاه ضمن تقدیر از همکاری‌های تنگاتنگ پلیس فتا و جمعیت هلال‌احمر استان گفت : یکی از بحث‌های مهمی که امروز در جامعه ما مطرح است و در هفته پدافند غیرعامل هم به‌صورت مفصل توسط کارشناسان امر به آن پرداخته شد، بحث فرصت‌ها و تهدیدات موجود در فضای مجازی است.

عزیز نوری در ادامه با اشاره به تأثیرات و محاسن و مضرات استفاده از فضای مجازی، آن را همانند تیغی دو لبه عنوان و تصریح کرد: بدون شک استفاده بجا از این فضا همراه با در نظر گرفتن کلیه نکات امنیتی می‌تواند به تسریع و تسهیل امور کمک کند و در مقابل عدم کنترل در این خصوص می‌تواند به آسیب‌های جدی منجر شود و این موضوعی است که با برگزاری چنین برنامه‌های آموزشی می‌توان در مورد آن اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: امیدواریم با هماهنگی و همکاری پلیس فتح و سایر دستگاه‌های اجرایی شاهد ارتقا سطح آگاهی‌های کارکنان در دستگاه‌ها و عموم مردم در جامعه باشیم تا آسیب‌های ناشی از عدم اطلاع با شگردها و ترفندهای فضای مجازی تا حد امکان کاهش یابد.