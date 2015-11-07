مهرداد قطره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی ۴۸ ساعت آینده یک توده هوای بارشی منطقه استان چهارمحال و بختیاری را تحت تاثیر قرار می دهد، عنوان کرد: طی ورود این سامانه بارش برف و باران در این استان پیش بینی می شود که بارش در ارتفاعات به خاطر کاهش دما به صورت برف است.

وی عنوان کرد: دما در روزهای آینده کاهش می یابد.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با ورود این سامانه، بارش ها در برخی نقاط استان به صورت رگباری است و همچنین احتمال وقوع رعد و برق نیز وجود دارد که به دامداران و کوهنوردان تاکید می کنیم در این مدت به نقاط مرتفع کوهستانی استان صعود نکنند.

وی یادآور شد: هم اکنون حداقل دمای شهرکرد هفت درجه سانتگراد است و گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری مالخلیفه با دمای۲۱ درجه سانتیگراد است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کوهرنگ با دمای چهار درجه سانتیگراد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.