به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعدازظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل بابیان اینکه توسعه‌یافتگی و یا عدم توسعه‌یافتگی در استان منوط به تلاش مدیران است، تصریح کرد: تلاش بر این است در برخی شاخص‌هایی که استان به نسبت سایر استان‌ها عقب‌مانده، جبران مافات کنیم.

وی با تأکید به انجام اقدامات قابل‌توجه در جذب سرمایه‌گذار، به تخصیص اعتبار مناسب در بخش آب اشاره کرد و افزود: در برق‌رسانی نیز ۳۵۰ میلیون دلار برای توسعه نیروگاه سبلان تا دو هفته دیگر تصویب می‌شود و حداقل تا ۲۰ سال آینده خیال استان از برق‌رسانی راحت خواهد بود.

رئیس شورای برنامه‌ریزی استان به اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال برای پروژه ژئو ترمال در مشکین‌شهر اشاره و تأکید کرد: این پروژه آغاز به کارکرده و پیمانکار خواهد توانست تا یک سال آینده پنج مگاوات برق تولید کند.

وی با اشاره به پیگیری و حل مشکلات برخی واحدهای تولیدی استان بابیان اینکه برخی واحدها در سرمایه در گردش و برخی با ادارات دچار مشکل هستند، تصریح کرد: سال گذشته ۶۰۰ میلیارد ریال و امسال هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از سوی بنیاد برکت اختصاص‌یافته تا برای تأمین سرمایه برخی واحدهای تولیدی هزینه شود.

خدابخش به مطالعات سه پهنه معدنی استان که به‌عنوان نقاط امیدبخش توصیف می‌شود نیز اشاره کرد و متذکر شد: بعد از تکمیل مطالعات باید برای سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی داشت تا به شکل مطلوب بهره‌برداری از پهنه داشته باشیم.

استاندار اردبیل در خصوص مشکل صادرات سیب‌زمینی در سال گذشته بابیان اینکه ائتلاف در صادرات وجود داشت و برخی تولیدکنندگان نیز همدیگر را تخریب می‌کردند و طرف باکو ضمانت خرید چندساله می‌خواست، تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات رفع شده و صادرات به شکل مطلوب انجام می‌شود.

وی با تأکید به پیگیری پرداخت مشوق‌های صادرات سیب‌زمینی، ازجمله مشکلات فعلی جذب سرمایه‌گذار در استان را نبود مزیت دانست و خطاب به نمایندگان متذکر شد: در پاسخ به درخواست‌های سرمایه‌گذاران نمی‌توانیم مزیتی را طرح کنیم و برای رفع این مشکل تلاش داریم مناطق آزاد و اقتصادی در استان شکل بگیرد.

رئیس شورای برنامه‌ریزی استان همچنین به‌ضرورت قائل شدن امتیاز به استان‌های مرزی تأکید کر و افزود: در برخی کشورها با نزدیکی به مرز نرخ تسهیلات کاهش می‌یابد تا مرزدار بمانند اما در استان ما این‌طور نیست و حتی معافیت مالیاتی نیز تعریف‌نشده است.

خدابخش به‌ضرورت تلاش نمایندگان برای جذب اعتبار در قالب وجوه اداره شده تأکید کرد و بیان داشت: به‌عنوان‌مثال شیرآلات قهرمان هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده و حال که از ما وام می‌خواهد با ۱۶ درصد نرخ بهره برای وی مزیتی به نسبت استان دیگر مانند تهران ندارد.

وی افزود: باید برای استان‌های مرزی و استان‌هایی که از پایتخت فاصله‌دارند پولی تعریف شود تا از سرمایه‌گذار بتوانند حمایت کنند.

استاندار اردبیل در پاسخ به انتقاد نماینده اردبیل در بلاتکلیفی دانشگاه صنعتی تصریح کرد: این دانشگاه نباید از طریق طرح آمایش به دلیل پروسه طولانی‌مدت پیگیری شود بلکه باید در هیئت‌امنا تصویب شود و درصورتی‌که نمایندگان همت کنند و مصوب شود به‌زودی می‌توان آن را راه‌اندازی کرد.

رئیس شورای برنامه‌ریزی استان به‌ضرورت بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود در برنامه ششم توسعه تأکید کرد و افزود: در دو هفته باقی‌مانده آبان ماه ضروری است مدیران ادارات نیمی از وقت خود را برای ارائه برنامه ششم اختصاص دهند.

وی با تأکید به اهمیت اقتصاد مقاومتی در این برنامه تصریح کرد: ازجمله پروژه‌های نیمه‌تمام و کلیدی استان باید در این برنامه گنجانده شود که می‌توان به سد عمارت، سد گیوی، چهاربانده شدن جاده‌ها، احداث بیمارستان در اردبیل و جابه‌جایی فاطمی و جابه‌جایی فرودگاه اشاره کرد.

خدابخش بابیان اینکه هفته گذشته سه پرواز فرودگاه اردبیل لغو شده است، افزود: متأسفانه مکان فرودگاه جایی است که مه دریای خزر در آن بالاآمده و مانع دید خلبان می‌شود و باید نسبت به جابه‌جایی فرودگاه اقدام کرد.

استاندار اردبیل به آب اردبیل، الگوهای کشت و مدارس نیز اشاره کرد و متذکر شد: باوجود افزایش جمعیت و بزرگ شدن شهر به‌ویژه در اردبیل و پارس‌آباد توزیع مدارس صحیح نبوده و برخی از مدارس نیز به‌شدت فرسوده است.

وی زندان مرکزی اردبیل که در وضعیت فعلی سه برابر ظرفیت پذیرش دارد، انتقال پادگان اردبیل، خوابگاه، استادیوم علی دایی و سینماها را از پروژه‌های قابل‌رسیدگی دانست و تأکید کرد: در حال حاضر سینما ایران درست روبه روی استانداری به آن شکل باقی‌مانده و سایر سینماها نیز در تجهیزات و صندلی مشکل‌دارند.

وی به‌ضرورت اخذ برخی مصوبات در برنامه ششم نیز اشاره و با ذکر مثالی به موضوع درآمد آب‌ گرم های معدنی اشاره کرد و افزود: سازمان آب در سرعین و مشکین‌شهر درآمد دارد اما چون نمی‌توانیم هزینه کنیم به خزانه برگشت می‌خورد و باید مصوبه‌ای بگیریم تا این پول در همان منطقه هزینه شود.

استاندار اردبیل مصادیق اقتصاد مقاومتی را تعیین تکلیف ۱۲ هزار هکتار اراضی دیمی که در شمال استان به آبی تبدیل می‌شوند و مشخص کردن محصول دانست و افزود: علاوه بر این باید نسبت به رونق کشت گلخانه‌ای در استان اقدام شود.

خدابخش با تأکید به اینکه در برنامه ششم توسعه برخلاف سایر برنامه‌ها هزینه کرد ادارات صرفاً از منبع تعریف‌شده دولت نیست و باید محل درآمد تعیین شود، خواستار آموزش شیوه‌های جذب درآمد شد.

وی با تأکید به‌ضرورت رفع قوانین مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری و بابیان اینکه حتی قوانین مزاحم اجرای پروژه‌های عمرانی داریم، افزود: در حال حاضر ظرفیت‌های جدیدی ازجمله قانون رفع موانع تولید و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم‌شده و لازم است استان از آن برخوردار شود.