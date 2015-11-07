چتر بیمه روستایی در مازندران گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر شنبه در جلسه توسعه بیمه کشاورزان و روستایی که در سالن شماره ۲ استانداری با حضور مسئولان و کارگزاران بیمه روستایی برگزار شد اظهار داشت: همه باید تلاش کنند تا بیمه روستایی در کل مازندران افزایش یابد.

وی تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بیمه روستاییان مثل کمیته امداد و بهزیستی باید تلاش کنند تا با کمک بخشداران و دهیاران سقف بیمه روستاییان تکمیل‌شده و افزایش درخواست هم داشته باشند تا هیچ مددجوی فاقد بیمه در استان نداشته باشیم.

استاندار مازندران بابیان این‌که زمان کوتاهی برای شناسایی افراد تحت پوشش بیمه اعلام‌شده است گفت: باید ظرف مدت دو هفته افراد تحت حمایت شناسایی و تا پایان سال نیز کار پوشش بیمه‌ای انجام شود.

فلاح جلودار از دهیاران و بخشداران به‌عنوان ظرفیت‌های بالقوه برای شناسایی روستاییان و افراد نیازمند نام برد و افزود: باید تلاش کنیم تا کل روستاییان و کشاورزان مازندران تحت حمایت بیمه روستایی قرار گیرند.

وی بابیان این‌که مازندران بیشترین تعداد روستا و روستاییان را در کشور دارا است تصریح کرد: باید از ظرفیتی که بیمه برای حمایت از روستاییان و کشاورزان ایجاد کرده است بیشترین بهره‌برداری را انجام دهیم.

فلاح جلودار اطلاع‌رسانی درزمینهٔ بیمه روستایی را یکی از راهکارهای جذب روستاییان و اطلاع آن‌ها از این طرح برشمرد و گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای آگاهی دادن به روستاییان و استقبال آنان از بیمه روستایی استفاده شود.