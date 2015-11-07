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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۱۵

با حضور اقشار مختلف مردم؛

پیکر پاک و مطهر یک شهید مدافع حرم زینب(س) در نیشابور تشییع شد

پیکر پاک و مطهر یک شهید مدافع حرم زینب(س) در نیشابور تشییع شد

نیشابور- اقشار مختلف مردم نیشابور صبح امروز با حضور در آیینی باشکوه پیکر پاک ومطهر یک تن از شهدای مدافع حرم زینب(س) را تشییع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح امروز و با حضور جمع کثیری از اقشار مختلف مردم از جمله روحانیان، طلاب و نیروهای نظامی و مسئولان نیشابور در مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار شد مردم ولایت مدار این شهرستان با پیکر «محمد حسین عزیزآبادی» وداع کرده و تا آرامگاه ابدی اش وی را همراهی کردند.

در مراسم صبح امروز که با نواختن مارش نظامی توسط تیپ ۲۱ امام رضا(ع) و مداحی ذاکران اهل بیت از جمله  حاج عباس عراقی، مجید بهروزیه و مهدی ایروانی همراه بود مشایعت کنندگان در سوگ شهدای انقلاب و امام شهدا گریستند.

مردم ولایتمدار و شهیدپرور نیشابور با شعار های «حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست»، «اين گل پرپر از کجا آمده، از سفر کرب وبلا آمده» و «عزا عزاست امروز روز عزاست امروزمهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز» پيکر مطهر شهید   «محمد  حسین عزیزآبادی» را تا مسجد جامع نیشابور تشييع کردند.

گفتنی است پس از اقامه نماز ميت، پيکر این شهید مدافع حرم برای خاکسپاری به شهر عشق آباد میان جلگه  منتقل شد.

 

کد مطلب 2959921

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