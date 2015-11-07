به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی طی روزهای ۱۸ آبان تا ۲ آذرماه در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود که اسامی نهایی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: حمید سوریان (تهران) محسن حاجی پور(مازندران) مهرداد مردانی (خوزستان) رضا خدری (تهران)، سامان عبدولی(خوزستان)

۶۶ کیلوگرم: امید نوروزی، محمدعلی گرایی (فارس) مهدی زیدوند (خوزستان) علی ارسلان(مازندران)، وحید میرفتح الهی(تهران)

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) فرشاد بلفکه(خوزستان) عظیم گرمسیری(خوزستان) و برومند اصلان لرستان)

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی، پیام بویری و رامین طاهری (خوزستان) هادی علیزاده پورنیا(قم)

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) آرمان علیزاده (خوزستان) میلاد خسروی(لرستان) و علی زینتی رفاه(قم)

۸۵ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) داود اخباری (تهران) مجتبی کریم فر (خوزستان) سامان عزیزی(کردستان) حسین نوری (البرز)داود عابدین زاده(تهران)

۹۸ کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) مهدی علیاری (تهران) مجید علیاری(تهران) و داود گیل نیرنگ(مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (مازندران) بهنام مهدی زاده (تهران) مهدی نوری (اردبیل) امیر قاسمی منجزی (خوزستان) بهنام شجعی اقدم(تهران)

سرمربی: محمد بنا

مربیان: ایرج اسفندیاری فر، رسول جزینی، فرهاد اسماعیل نژاد، بهروز حضرتی پور و فرشاد علیزاده

سرپرست: حسام الدین جعفری