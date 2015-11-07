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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۵

۱۱ فرنگی‌کار جدید به اردونشینان تیم ملی اضافه شدند

۱۱ فرنگی‌کار جدید به اردونشینان تیم ملی اضافه شدند

مرحله سوم اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی با اضافه شدن ۱۱ کشتی گیر منتخب رقابتهای قهرمانی کشور به لیست محمد بنا آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی طی روزهای ۱۸ آبان تا ۲ آذرماه در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود که اسامی نهایی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۹  کیلوگرم: حمید سوریان (تهران) محسن حاجی پور(مازندران) مهرداد مردانی (خوزستان) رضا خدری (تهران)، سامان عبدولی(خوزستان)
۶۶ کیلوگرم: امید نوروزی، محمدعلی گرایی (فارس) مهدی زیدوند (خوزستان) علی ارسلان(مازندران)، وحید میرفتح الهی(تهران)
۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) فرشاد بلفکه(خوزستان) عظیم گرمسیری(خوزستان) و برومند اصلان لرستان)
۷۵  کیلوگرم: سعید عبدولی، پیام بویری و رامین طاهری (خوزستان) هادی علیزاده پورنیا(قم)
۸۰  کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) آرمان علیزاده (خوزستان) میلاد خسروی(لرستان) و علی زینتی رفاه(قم)
۸۵  کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) داود اخباری (تهران) مجتبی کریم فر (خوزستان) سامان عزیزی(کردستان) حسین نوری (البرز)داود عابدین زاده(تهران)
۹۸  کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) مهدی علیاری (تهران) مجید علیاری(تهران) و داود گیل نیرنگ(مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (مازندران) بهنام مهدی زاده (تهران) مهدی نوری (اردبیل) امیر قاسمی منجزی (خوزستان) بهنام شجعی اقدم(تهران)
سرمربی: محمد بنا
مربیان: ایرج اسفندیاری فر، رسول جزینی، فرهاد اسماعیل نژاد، بهروز حضرتی پور و  فرشاد علیزاده
سرپرست: حسام الدین جعفری

کد مطلب 2959923

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