تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی برابر مصر سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و مصر بعد از ظهر امروز شنبه دیدار رده‌بندی رقابتهای جام بین قاره‌ای امارات را برگزار کردند که در پایان تیم ایران در ضربات پنالتی برابر حریف خود برنده شد و عنوان سومی این مسابقات را به خود اختصاص داد.

دیدار دو تیم در سه وقت ۱۲ دقیقه‌ای و یک وقت اضافه ۳ دقیقه ای ۲ بر ۲ مساوی خاتمه یافت تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی علی نادری، مهران مرشدزاده، امیرحسین اکبری هر سه ضربه ایران را گل کردند و ضربه سوم بازیکن تیم مصر به بیرون رفت تا ایران در ضربات پنالتی ۳ بر ۲ و در مجموع ۵ بر ۴ برنده شود.