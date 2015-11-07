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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۳۴

جام بین قاره ای امارات؛

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی برابر مصر سوم شد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی برابر مصر سوم شد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی برابر مصر در ضربات پنالتی عنوان سوم رقابتهای بین قاره‌ای امارات را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و مصر بعد از ظهر امروز شنبه دیدار رده‌بندی رقابتهای جام بین قاره‌ای امارات را برگزار کردند که در پایان تیم ایران در ضربات پنالتی برابر حریف خود برنده شد و عنوان سومی این مسابقات را به خود اختصاص داد.

دیدار دو تیم در سه وقت ۱۲ دقیقه‌ای و یک وقت اضافه ۳ دقیقه ای ۲ بر ۲ مساوی خاتمه یافت تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی علی نادری، مهران مرشدزاده، امیرحسین اکبری هر سه ضربه ایران را گل کردند و ضربه سوم بازیکن تیم مصر به بیرون رفت تا ایران در ضربات پنالتی ۳ بر ۲ و در مجموع ۵ بر ۴ برنده شود.

کد مطلب 2959929

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