به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه که در راستای تحقق اهداف مقرر در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی مبنی بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید منعقد شده است، در ۶ ماده به امضای محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و علی وحدت مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به امضا رسید.

مشارکت در شناخت اولویت‌های حمایتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه‌های مناسب صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبط با حوزه نیازها و فعالیت‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری با هدف تبدیل ایده‌های فناوری و کارآفرینی به محصول یا خدمت، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و رشد سریع بنگاه‌های نوپا و فناور مورد حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق سیاست‌گذاری مشترک از جمله موارد مورد تفاهم در این سند همکاری است.

در همین حال همکاری در زمینه توسعه بنگاه‌های فعال به ویژه با موضوع گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ارائه محصولات جدید، آموزش‌های تخصصی، کسب بازارهای جدید و بازارهای خارجی از طریق شرکت در نمایشگاه‌ و همایش‌های خارجی، همکاری در زمینه انتقال فناوری، ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک (J.V.) و تعاملات بین‌المللی از سوی بنگاه‌های فعال بخش خصوصی از جمله موضوعات این تفاهم نامه به شمار می رود.