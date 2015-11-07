وضعیت استحکام مدارس فارس بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی ظهر شنبه در جلسه مدیریت بحران با بیان اینکه خیلی از مدارس استان فاقد استحکام هستند و استحکام مدارس مسئله جدی است، گفت: حادثه یک بار روی می دهد و اگر مدرسه ای روی سر دانش آموزان ریزش کند، قابل بخشش نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید وضعیت استحکام مدارس مورد سنجش قرار بگیرد، افزود: باید از همین الان پیش بینی ها انجام شود تا اگر امکان ریزش مدرسه ای وجود دارد، مدرسه تعطیل و به محل امنی منتقل شود.

استاندار فارس همچنین خواستار توجه به وضعیت سیستم های گرمایشی مدارس شد.

افشانی در اشاره به موضوع مدیریت بحران در زمان وقوع حوادث تصریح کرد: میزان آمادگی عامل اصلی پیشگیری از خسارات وارده در هنگام وقوع حوادث قهری و طبیعی است.

وی بیان کرد: مسئولان نباید فقط به بیانات و دستورالعمل های مطرح شده در جلساتی مانند مدیریت بحران اکتفا و به خاطر تکرار یکسری از تذکرات عمل کردن به آن ها را فراموش کنند.

استاندار فارس افزود: مسئولان به شکل میدانی از همین الان رصد کنند که احتمال وقوع حادثه در کدام یک از بخش های حوزه کاری خودشان بیشتر است و نسبت به رفع آن اقدام کنند این مسئله در کاهش ۵۰ درصدی خسارات در زمان وقوع بحران کمک کننده خواهد بود.

افشانی تاکید کرد: متوسط بارندگی در ارتباط با حوادث معنادار نیست و آن چیزی که حائز اهمیت بوده بارندگی و شدت آن در واحد زمان است.

وی با بیان اینکه یکی از موانع توسعه جوامع وقوع حوادث قهری و طبیعی است، گفت: چون وقوع حادثه باعث به هم ریختن برنامه ریزی های انجام شده و سوق دادن منابع، نیروها و امکانات به سمت حادثه می شود و بنابراین حادثه ای که از خسارات آن جلوگیری نشود باعث عدم توسعه می شود.

استاندار فارس بیان کرد: فرمانداری ها و شهرداری های استان به شکل خاص مسیرهای رودخانه های درون شهرهای استان را کاملا ارزیابی و احتمال وقوع سیل را بررسی کرده و نحوه پاسخگویی به آن را پیدا کنند.

افشانی افزود: در زمینه حمل و نقل و ترابری نیز بررسی ها انجام و معین شود که میزان آمادگی حمل و نقل جاده ای و ریلی و فرودگاه های استان برای خدمات رسانی در زمان وقوع حادثه چه قدر است.

وی اظهار داشت: تجهیز پایگاه های امدادی استان و فراهم کردن زمینه اسکان اضطراری برای زمان وقوع حادثه باید ایجاد شود.

استاندار فارس تصریح کرد: باید به وضعیت افراد ساکن در حاشیه شهر شیراز که در شرایط سختی در حال زندگی هستند توجه و برای وضعیت آن ها در زمان حادثه چاره ای اندیشیده شود تا دچار بحران نشوند.

افشانی گفت: توجه به موضوع بیمه به شکل جدی انجام شود چرا که با وجود اینکه ما در حال حاضر احتمال وقوع سیل را در نظر داریم ولی ممکن است که هر نوع حادثه دیگری اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه در زمان بحران هم مردم و هم مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند، افزود: مردم باید در زمان وقوع حادثه به اطلاع رسانی های انجام شده توجه داشته باشند و مطابق چیزی که از آن ها خواسته می شود عمل کنند.

استاندار فارس با بیان اینکه یکی از مهم ترین مسائل در زمان حادثه آرامش برای مدیریت کردن شرایط است، تاکید کرد: نباید در حین حادثه وقت افراد صرف پاسخگویی و یا تبرئه خویش شود و این کار باید به بعد از مدیریت بحران واگذار شود.

افشانی ادامه داد: با این حال نباید بعد از گذر از شرایط پاسخگویی فراموش شود چرا که عدم بازخواست عوامل اصلی خسارت ها، باعث تکرار دوباره اشتباهات می شود.