جمعیت شهری ایران ۲۶ برابر شد/ رشد ۳ برابری جمعیت روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در هفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف احیا، بهسازی و نوسازی شهری گزارشی از وضعیت روستاهای واقع در حریم شهرها ارائه داد. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۶۰ میزان جمعیت شهری و روستایی در كشور برابر شده و این موضوع در سال ۲۰۰۶ مصادف با ۱۳۸۵ در مورد جمعیت كل دنیا روی داده است.

جمعیت شهری ایران در طول ۹۰ سال گذشته حدود ۲۶ برابر افزایش یافته در حالی‌ که جمعیت روستایی رشدی ۳ برابری را تجربه کرده، این در حالی است که پیش بینی می شود جمعیت شهری کشور تا ۲۰ سال آینده از مرز ۷۴ میلیون نفر خواهد گذشت. حدود ۳۶ درصد يا يك سوم كل جمعيت شهری كشور در ۸ كلان‌شهر تهران، مشهد، کرج، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم جای گرفته‌است.

تعداد شهرهای كشور در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۴ حدود ۳.۳ برابر شده و بیشترین رشد تعداد شهرها بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ رخ داده است. حدود ۳۴ درصد از جمعیت روستایی كشور در ۹۹۰۱ روستا كه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ خانوار جمعیت دارند ساكن هستند و كمتر از ۵ درصد جمعیت روستایی در ۳۰۳۵۱ روستای زیر ۲۰ خانوار سكونت دارند.

در ۴۱۶ شهر كشور جمعیتی بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر سكونت دارند در حالیكه ۵۸۳۳ روستا در این فاصله جمعیتی وجود دارد. همچنین ۲۴۸روستای كشور جمعیتی بین ۵ تا ۱۰ هزار نفر دارند در حالیكه ۳۰۰ شهر در این طبقه جمعیتی وجود دارد.

بیشترین تعداد روستاهای واقع در حریم شهرها مربوط به استان خراسان رضوی و كمترین تعداد مربوط به استان قم است در حالیكه بیشترین جمعیت روستایی واقع در حریم شهرها در استان فارس سكونت دارند.

نسبت جمعیت روستاهای واقع در حریم شهرها به کل جمعیت روستایی

۱۶.۱ درصد از جمعیت روستایی كشور در روستاهای واقع در حریم شهرها ساكن هستند و نسبت جمعیت روستاهای واقع در حریم کلانشهرها و شهرهای مرکز استان بیش از نسبت تعداد آنها در شهرهای مذکور است.

متوسط نرخ رشد جمعیت سالانه در روستاهای واقع در حریم كلانشهرها، بیش از متوسط نرخ رشد جمعیت كلانشهرها بوده است. متوسط نرخ رشد جمعیت سالانه در روستاهای واقع در حریم شهرهای مراكز استان، بیش از متوسط نرخ رشد جمعیت شهرهای مذكور بوده است.

متوسط نرخ رشد جمعیت روستا منفی بوده است كه به نظر می‌رسد تبدیل روستاها به شهر و یا الحاق برخی از آن‌ها به شهر مجاور علت اصلی رشد منفی جمعیت روستایی است.

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