صادرات چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری، سیدنعیم امامی درمراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه درشش ماه اخیرشاهدکاهش صادرات رادر استان بوده ایم، گفت: چهارمحال وبختیاری باید ۱۰۶ میلیون دلار در هشت ماه اخیر صادرات داشته باشد که این امر محقق نشد و فقط استان ۵۰ میلیون صادرات را داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به کاهش۵۰درصدی صادرات استان، گفت:این آمار توسط اداره گمرک ارائه شده است ولی این درحالی است که برخی از صادرکنندگان استان همچون فرش صادرات خود را ازطریق استان های دیگر انجام می‌دهند و به همین منظور باید برای مشخص شدن آمار دقیق برنامه‌ریزی‌های لازم انجام گیرد.

امامی در ادامه افزود: تاکنون ۹ جلسه پایش در واحدهای صنعتی برگزار شده است که در این جلسات مشکلات این واحدها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه قانون‌هایی برای حمایت از صنایع وجود دارد، گفت: این قوانین به منظور رفع مشکلات صنایع ایجاد شده درحالی که برخی از ماده‌های موجود دراین قانون‌ها ضد آن عمل می‌کند و باید مورد بازنگری قرار گیرد.