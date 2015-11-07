برگزاری کرسی زبان فارسی در دانشگاه مدیترانه قبرس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق بصیری در نشست مشترک رئیس دانشگاه مدیترانه قبرس با رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان از ایجاد کرسی زبان فارسی و همچنین برگزاری هفته فرهنگی در دانشگاه مدیترانه قبرس خبر داد و گفت: مقدمات اجرای این برنامه ها فراهم شده و در آینده‌ای نزدیک این برنامه ها اجرایی می شود.

وی با بيان اینکه کرمان فرهنگ کهنی دارد و زبان مردم کرمان به زبان فارسی کهن بسیار نزدیک است، آمادگی خود را برای همکاری گسترده با دانشگاه مدیترانه قبرس اعلام می کند.

صیدنژاد، مدیر گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه شهيد باهنر كرمان نیز در این جلسه با اشاره به روابط گسترده این دانشگاه با دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه مونتان، استرالیا و بلژیک بیان داشت: برنامه داریم روابط خود را با دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس افزایش دهیم.