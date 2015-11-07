ردیف حمایتی به طرح های فناوری اطلاعات اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وحدت در مراسم انقعاد تفاهم نامه با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارکرد: اقتصاد دانش بنیان پایه اقتصاد مقاومتی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید است. اساس اقتصاد دانش بنیان درون زایی و برون نگری بوده و متکی بر صنایع پیشرفته و «های تک» محسوب می شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین سهم اقتصاد دانش بنیان از اقتصاد کشور گفت: صنعت الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین بخش های صنایع پیشرفته ظرفیت های بهتر و بیشتری را در مقایسه با حوزه های دیگر دارد تا نقش و سهم بیشتری را در اقتصاد دانش بنیان و به تبع آن در اقتصاد مقاومتی ایفا کند چراکه در این بخش زیرساخت های مورد نیاز از جمله نیروی انسانی متخصص در کشور وجود دارد و بهترین دانشجویان در رشته های برق، الکترونیک، کامپیوتر و IT در دانشگاه ها تحصیل کرده و می کنند.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) خاطرنشان کرد: توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع الکترونیک در شرایط کنونی کشور بسیار ضروری و مهم است؛ هرچند که آمار دقیق از سهم اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور موجود نیست ولی مطمئن هستیم چنانچه اعتقاد جدی به توانمندی صنایع و نخبگان کشور داشته باشیم و زمینه های حمایتی لازم فراهم شود، رشد صنایع دانش بنیان ممکن خواهد بود.

به گفته وی نقش و جایگاه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعیین اولویت های حوزه ICT زیربنایی بوده و لازم است توجه ویژه ای به این بخش شود.

وحدت گفت: وزرای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری ، اقتصاد و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از جمله اعضای مجمع صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون یکهزار طرح صنایع الکترونیک مورد حمایت صندوق قرار گرفته است، افزود: از این تعداد بیش از ٨٠٠ طرح با موفقیت به اتمام رسیده و بخش عمده فعالیت های صندوق نیز شامل اعطای تسهیلات مالی و صدور ضمانت نامه بوده است.

مدیرعامل صحا تاکید کرد: خوشبختانه معوقات بازپرداخت تسهیلات صندوق نزدیک ٥ درصد است و بسیار کمتر از معوقات سیستم بانکی است که نشان می دهد که چنانچه تسهیلات ارزان قیمت به صنعتگر واقعی اعطا شود و سپس نظارت صورت گیرد، قطعا تسهیلات بازخواهد گشت.

وحدت درباره ویژگی های ضمانت نامه های صحا تصریح کرد: صدور ضمانت نامه به عنوان یکی از خدمات صحا با دید حمایتی از شرکت های صنایع الکترونیک، بدون سپرده اولیه برای شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات صورت می گیرد و براساس مصوبه دولت، ضمانت نامه های صحا برای شرکت های دولتی معادل ضمانت نامه های بانکی است.

مدیرعامل صحا با تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل نهادهای موجود کشور، گفت: در همین راستا صندوق تلاش کرده که از بخش های درگیر و مسئول حوزه های مختلف صنایع الکترونیک مانند پژوهشگاه نیرو از وزارت نیرو، موسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاع از وزارت دفاع، معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم و مرکز صنایع پیشرفته کمک گرفته و سیاست ها و اولویتهای حمایتی را دریافت کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با اکثر نهادهای تخصصی حرفه ای مانند سندیکای مخابرات، سازمان نظام صنفی رایاه ای و انجمن اتوماسیون جهت همکاری استفاده از ظرفیت های فنی و تخصصی اولویت ها و نیازهای صنایع تحت حمایت ارتباط برقرار کرده ایم.

وحدت خاطرنشان کرد: انتظار ما از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که اولویت ها وسیاست های صنعت ICT را مشخص کند و در توزیع مناسب تسهیلات صحا مشارکت جدی داشته باشد.

وی با اشاره به اولویت های حمایت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک گفت: اجرایی‌شدن سرمایه‌گذاری خطرپذیر و فعال‌سازی ارائه خدمات کارشناسی، حمایت از توسعه بازار به ویژه بازارهای خارجی و جذب و انتقال دانش فنی، ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک (J.V.) با تولیدکنندگان مطرح جهانی، همکاری‌های بین‌المللی، اخذ تأییدیه‌های داخلی و جهانی، توسعه صادرات، تولید بدون کارخانه، تاسیس آزمایشگاه های مرجع و ارائه خدمات صنعتی در زمره برنامه‌های عملیاتی صحا است.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) با اشاره به حمایت ویژه صحا از طرح های صادراتی گفت: طرح هایی که موفق به صادرات شوند، از تخفیف ۶ درصدی در دریافت تسهیلات بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل صحا با بیان اینکه اکثر شرکت های فعال و معتبر حوزه ICT ، از تسهیلات و خدمات صحا بهره مند شده اند، گفت: تاکنون ۳۴۳ فقره تسهیلات در حوزه صنایع ICT به ارزش ۶۳۶ میلیارد ریال اعطا شده است و صحا ردیف ۲۵۰ میلیارد ریالی را برای حمایت از طرح های حوزه ICT به طرح هایی که از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی و در کميته فنی صندوق تاييد شوند تا پایان امسال تسهيلات ويژه ارزان قيمت اعطا می شود.

وی افزود: همچنین به شرکت هایی که از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صحا معرفی شوند، ضمانت نامه با شرایط و تسهیلات ویژه نیز اعطا خواهد شد.