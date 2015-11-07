اتاق توسعه فارس راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام صادقی ظهر شنبه در دیدار مجمع نمایندگان فارس با نماینده ولی فقیه در استان، گفت: فضای سیاسی استان فارس در مقایسه با دیگر استانهای کشور بیشتر است به همین دلیل ضربه می خوریم.

وی تصریح کرد: اگر توجه به مباحث غیر سیاسی کمتر شود و به مشکلات اجتماعی و فرهنگی رسیدگی کنیم به طور حتم شاهد موفقیت و توسعه فارس خواهیم بود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از راه های رسیدن به همدلی و توسعه استان راه اندازی اتاق توسعه فارس است که به طور حتم باعث موفقیت در عرصه های مختلف می شود.

صادقی تصریح کرد: یکی از محوری ترین کارها در سال ۹۴ برگزاری جلسات مختلف با مسئولان دولتی بود که نتیجه آن افزایش ۱۶ درصدی اعتبارات سال آینده در مقایسه با سال ۹۴ است که متاسفانه هیچکس در این زمینه از تلاش نمایندگان سخن نمی گوید.

وی افزود: متاسفانه برخی از مدیران کل استان فارس به جای اینکه به فکر توسعه و افزایش فعالیت های خود باشند پنهان شده اند تا جوابی برای کم کاری خود ندهند در حالیکه مردم به خوبی نگاه به عملکرد می کنند.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه که باید بیش از گذشته مد نظر مسئولان فارس قرار گیرد تلاش بیش از گذشته استاندار و مدیران کل استان است زیرا تنها راه رسیدن به موفقیت این خواهد بود.

صادقی یادآور شد: دولت باید از توان نمایندگان برای تسهیل کردن مسیر فعالیت استفاده کند.