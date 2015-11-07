ادامه پیشروی ارتش در لاذقیه/ ناکامی یورش داعش به شهرک صنعتی «حلب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در مبارزه با گروه های تروریستی ـ تکفیری در حومه استان لاذقیه ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها نظامیان ارتش سوریه با همکاری گروه های دفاع مردمی در شمال شرقی حومه لاذقیه بر تپه های جدیدی واقع در اطراف «غمام» مسلط شدند.

شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان ارتش سوریه در جریان تسلط بر این تپه ها، شمار زیادی از تروریست های تکفیری را به هلاکت رسانده و تعدادی دیگر را زخمی کردند.

از سوی دیگر، تروریست های داعش امروز شنبه به شهرک صنعتی استان «حلب» یورش بردند. حمله تروریست های تکفیری با دخالت به موقع ارتش سوریه ناکام ماند.

در همین حال، منابع رسانه ای از فرار گروه های تروریستی ـ تکفیری از منطقه «درعا البلد» به دنبال عملیات گسترده ارتش سوریه خبر می دهند.

رسانه های سوری اعلام کردند که «فیصل شریف» از سرکرده های گروه تروریستی ـ تکفیری «جبهه النصره» در جریان درگیری با نظامیان ارتش سوریه در استان حلب به هلاکت رسید.