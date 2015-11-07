نخستین طرح کشوری آموزش مبانی زیست محیطی به کودکان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نجم السادات موسوی عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم پایه گفت: اساتید این دانشگاه با توجه به احساس نیاز جامعه ایران و بین الملل به حفاظت از محیط زیست ، منابع طبیعی و حفظ و بقای آن برای آیندگان، و اثربخشی آموزش های مربوط به این مباحث در میان کودکان، بویژه کودکان در مهدهای کودک و دوره پیش دبستان که بتازگی آموزش و پرورش به رسمیت شناخته است، و همچنین پتانسیل آموزشی موجود در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به لحاظ فعالیت گروه آموزشی رشد و پرورش کودکان پیش از دبستان که مسئولیت تربیت نیروی متخصص و مربیان آموزش کودکان پیش از دبستان را دارد، برنامه ای در قالب کارگاه آموزشی برای دانشجویان در مقاطع مختلف این رشته تدوین شد.

وی افزود: از طریق این کارگاه آموزشی که می تواند از سوی سازمانها و مراکز آموزش مربیان مهدهای کودک و معلمان پیش از دبستان، نیز اجرا شود، مربیان و معلمان آموزش های لازم را کسب می کنند و از سوی آنان، این آموزش ها به مربیان دیگر و در نهایت، به کودکان مهدهای کودک و مقطع پیش دبستان منتقل می شود.

موسوی اظهارداشت: این طرح کشوری، دو ویژگی دارد. نخست، تداوم و استمرار این طرح ، قائم به شخص، سازمان یا دانشگاهی نیست، بلکه اطلاعات زیست محیطی از طریق دانشجویان و فارغ التحصیلان آموزش دیده، به مربیان دیگر و کودکان پیش از دبستان منتقل می شود. دوم، اجرای این طرح کشوری ، بنیادی است چرا که برای کودکان سنین چهار تا شش ساله اجرا می شود تا این کودکان بتوانند «حفاظت از محیط زیست» را به عنوان ارزش تلقی کرده و فرهنگ آن در این نسل نهادینه شود، تا بتوان به آینده جامعه بلحاظ توجه به منابع طبیعی و جایگاه حیاتی آن در توسعه پایدار ، امیدوار بود.

وی تاکید کرد: قصد اضافه کردن کتاب درسی یا مطالبی به مباحث درسی کودکان ، جهت اجرای این برنامه را نداریم بلکه می خواهیم کودکان ما از سنین پایین ، با مواهب طبیعی و خدادادی آشنا شوند و از طریق رفتارهای درست در جهت حفاظت از محیط زیست، وجود تمامی جانداران در طبیعت، آب، خاک و منابع طبیعی، در کنار دیگر ارزش ها به نسل جدید آموزش داده شود و بتدریج این فرهنگ در جامعه نهادینه گردد.