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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۰۵

نخستین طرح کشوری آموزش مبانی زیست محیطی به کودکان اجرا می شود

نخستین طرح کشوری آموزش مبانی زیست محیطی به کودکان اجرا می شود

نخستین طرح کشوری آموزش مبانی زیست محیطی به مربیان کودکان پیش از دبستان، برای انتقال به کودکان گروه سنی ۴ تا ۶ سال، از روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه جاری اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نجم السادات موسوی عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم پایه گفت: اساتید این دانشگاه با توجه به احساس نیاز جامعه ایران و بین الملل به حفاظت از محیط زیست ، منابع طبیعی و حفظ و بقای آن برای آیندگان، و اثربخشی آموزش های مربوط به این مباحث در میان کودکان، بویژه کودکان در مهدهای کودک و دوره پیش دبستان که بتازگی آموزش و پرورش به رسمیت شناخته است، و همچنین پتانسیل آموزشی موجود در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به لحاظ فعالیت گروه آموزشی رشد و پرورش کودکان پیش از دبستان که مسئولیت تربیت نیروی متخصص و مربیان آموزش کودکان پیش از دبستان را دارد، برنامه ای در قالب کارگاه آموزشی برای دانشجویان در مقاطع مختلف این رشته تدوین شد.

وی افزود: از طریق این کارگاه آموزشی که می تواند از سوی سازمانها و مراکز آموزش مربیان مهدهای کودک و معلمان پیش از دبستان، نیز اجرا شود، مربیان و معلمان آموزش های لازم را کسب می کنند و از سوی آنان، این آموزش ها به مربیان دیگر و در نهایت، به کودکان مهدهای کودک و مقطع پیش دبستان منتقل می شود.

موسوی اظهارداشت: این طرح کشوری، دو ویژگی دارد. نخست، تداوم و استمرار این طرح ، قائم به شخص، سازمان یا دانشگاهی نیست، بلکه اطلاعات زیست محیطی از طریق دانشجویان و فارغ التحصیلان آموزش دیده، به مربیان دیگر و کودکان پیش از دبستان منتقل می شود. دوم، اجرای این طرح کشوری ، بنیادی است چرا که برای کودکان سنین چهار تا شش ساله اجرا می شود تا این کودکان بتوانند «حفاظت از محیط زیست» را به عنوان ارزش تلقی کرده و فرهنگ آن در این نسل نهادینه شود، تا بتوان به آینده جامعه بلحاظ توجه به منابع طبیعی و جایگاه حیاتی آن در توسعه پایدار ، امیدوار بود.

وی تاکید کرد: قصد اضافه کردن کتاب درسی یا  مطالبی به مباحث درسی کودکان ، جهت اجرای این برنامه را نداریم بلکه می خواهیم  کودکان ما از سنین پایین ، با مواهب طبیعی و خدادادی آشنا شوند و از طریق رفتارهای درست در جهت حفاظت از محیط زیست، وجود تمامی جانداران در طبیعت، آب، خاک و منابع طبیعی، در کنار دیگر ارزش ها به نسل جدید آموزش داده شود و بتدریج این فرهنگ در جامعه نهادینه گردد.

کد مطلب 2960000
حبیب احسنی پور

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