۱۹۳ میلیارد ریال به امور عمرانی شهرستان بیرجند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی جزندری ظهر شنبه در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بیرجند اظهار کرد: در ارتباط بااعتبارت ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه ملی ایران سهم شهرستان بیرجند از کل اعتبارات استانی ۱۹ میلیارد و ۳۴۴ میلیون تومان است.

وی بیان داشت: با توجه به مسائل و مشکلاتی که در سطح شهرستان وجود دارد و گزارشاتی که توسط روسای ادارات ارائه‌شده بود و همچنین با توجه به اولویت‌هایی که در سطح شهرستان وجود دارد سعی کردیم این اعتبارات را بین دستگاه‌های مختلف توزیع کنیم.

وی بابیان اینکه درزمینهٔ عملی کردن پروژه‌ها و با توجه به تخصیص‌هایی که داده می‌شود ادارات باید با تمام توجه و اهتمام امور را انجام دهند، افزود: امیدواریم با انجام درست امور بتوانیم رضایت مردم را که همه کار و تلاش ما برای مردم هست به نحو احسن انجام دهیم.

جزندری با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با تنگناهای متعدد مالی روبرو است، افزود: علی‌رغم تحریم‌ها و وضعیت نابسامان اقتصادی سهم شهرستان بیرجند از ماده ۱۸۰ اعتبارات نسبت به سال گذشته ۵ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است.

وی بابیان اینکه درزمینهٔ آموزش یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان هزینه شده است، افزود: با توجه به حاشیه‌نشینی و بافتی که روستاهای حاشیه شهردارند سعی کردیم نسبت به احداث مدرسه و بعضی از نهادهای فرهنگی اقدام کنیم که در این زمینه در چهکند، حاجی‌آباد، مهرشهر اقداماتی صورت گرفته است.

اختصاص ۳۲۵ میلیون تومان برای ساخت درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی حاشیه شهر

وی از اعتبار ۳۲۵ میلیون تومانی در ارتباط با بهداشت و سلامت خبر داد و تصریح کرد: این اعتبار برای ساخت درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی در حاشیه شهر اختصاص داده‌شده است.

سرپرست فرمانداری بیرجند بابیان اینکه هدف این بوده است بودجه در اختیار پروژه‌هایی قرار گیرد که قابل بهره‌برداری باشند، افزود: یک میلیارد تومان اعتبار درزمینهٔ تربیت‌بدنی قرار داده‌شده است.

وی ادامه داد: ۹۰۰ میلیون تومان از این اعتبار برای اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ساخت مجتمع فرهنگی و ورزشی و ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار اداره کار و امور اجتماعی برای ساخت مراکز فرهنگی و ورزشی در شمال شهر اختصاص داده‌شده است.

وی از اعتبار ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی اداره کل راه و شهرسازی خبر داد و افزود: هدف بهسازی راه‌های روستایی برای فراهم آوردن امکاناتی درزمینهٔ جلوگیری مهاجرت روستاییان به شهر است.

جزندری بابیان اینکه برای شهرک‌های صنعتی ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار قرار داده‌شده است، افزود: درزمینهٔ فرهنگ، هنر و رسانه‌های جمعی ۴۷۰ میلیون تومان و همچنین درزمینهٔ کشاورزی و منابع طبیعی که یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید است ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده‌شده است.

وی بابیان اینکه اداره کل دامپزشکی در مورد آزمایشگاه می‌تواند نقش بسزایی در توسعه و مباحث مربوط به گوشت به کشور افغانستان داشته باشد گفت: در استان به آزمایشگاه دامپزشکی نیاز است که در این زمینه ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار گذاشته‌شده است.

کمک ۱۰۰ میلیون تومانی به شهرداری برای ایجاد فضای سبز

وی با اشاره به اعتبار ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری اظهار کرد: با توجه به اینکه منطقه حاشیه شهر به‌ویژه مهرشهر نیاز به فضای سبز دارد به شهرداری ۱۰۰ میلیون تومان در این زمینه مساعدت شده است که بتوانند نسبت به احداث فضای سبز تا پایان سال اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری بیرجند بابیان اینکه برای آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده‌شده است افزود: این اعتبار نیز برای مجتمع‌های آب‌رسانی و آب‌رسانی به روستاها در نظر گرفته‌شده است.

وی افزود: سعی کردیم اولویت‌ها و مباحث مهمی را که در سطح شهرستان وجود دارد بدون توجه به بعضی از مباحث در اعتبارات ماده ۱۸۰ داشته باشیم.