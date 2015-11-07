پلیس راه شریف آباد از مکان فعلی انتقال پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای حل مشکل ترافیکی پلیس راه شریف آباد اظهار داشت: وجود گره های ترافیکی در این منطقه همواره مشکلاتی را برای شهروندان و رانندگان بوجود آورده است.

وی افزود: وجود پلیس راه در منطقه شریف آباد، گره های ترافیکی را در ساعات پیک تردد در این منطقه، ایجاد کرد و این موضوع ضرورت توجه هر چه بیشتر برای حل مشکل را به مسئولان یادآور شد.

بشیری ادامه داد: در این راستا پیگیری ها و جلسات متعددی برگزار و در نهایت در بازدید وزیر راه و شهرسازی از پلیس راه شریف آباد، مقرر شد تا زمینی به مساحت ۳۰۰ متر در اختیار سازمان پایانه های مسافربری گذاشته و ساختمان جدید پلیس راه در این زمین احداث شود.

وی اضافه کرد: مطالعات و فعالیت های کارشناسی این پروژه انجام و پیمانکار آن نیز انتخاب شده و با توجه به استفاده از ساختمان پیش ساخته در این پروژه، امیدواریم سرعت آن افزایش پیدا کرده و در مدت کوتاهی، نصب سازه به پایان برسد.

بشیری عنوان کرد: با نهایی شدن این پروژه شاهد حل و کاهش مشکل ترافیک در منطقه شریف آباد و تسهیل در عبور و مرور رانندگان خواهیم بود.