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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۴۶

شهردار اصفهان اعلام كرد:

تحقق بیش از ۵۰ درصدی بودجه شهرداری اصفهان

تحقق بیش از ۵۰ درصدی بودجه شهرداری اصفهان

اصفهان - شهردار اصفهان گفت: بودجه نقدی شهرداری اصفهان تا آبان ماه سال جاری با تحقق بیش از ۵۰ درصدی روبرو بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌ن‍ژاد ظهر شنبه در آئین افتتاحیه بوستان‌های سلمان و شهید عماد مغنیه در منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه توسعه فضای سبز عمومی در شهرداری اصفهان در دستور كار وی‍ژه قرار دارد، اظهار داشت: از این رو با راه اندازی بوستان های محلی به ویژه در محلات محروم و پرجمعیت این اقدام در دستور كار قرار گرفته است.

وی با بیان اینكه توسعه فضای سبز در كنار توسعه ساخت و ساز امری مهم است، ادامه داد: از این رو باید توجه داشت كه شهروندان نیز باید همگام با شهرداری در این امر مشاركت كنند تا درآینده نزدیك اصفهان را به عنوان یك باغ شهر به جهانیان معرفی كنیم.

شهردار اصفهان با بیان اینكه در حال حاضر برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبار بر روی سرانه‌هایی كه نسبت به جمعیت‌های مناطق كمتر دیده شده بود در دستور كار است، ادامه داد: از این رو هر هفته یك پروژه در شهر اصفهان به بهره برداری می رسد و قرار است در هفته های آینده تعداد پروژه ها افزایش یابد.

وی با اشاره به اینكه هزینه آزادسازی بوستان‌های سلمان و شهید عماد مغنیه پنج میلیارد تومان هزینه برداشته است، گفت: این پروژه‌ها می‌توانند در كنار توسعه فضای سبز و حل گوشه‌ای از مشكلات اكولوژیكی شهر اصفهان به همبستگی و انسجام اجتماعی نیز كمك قابل توجهی داشته باشند كه به دنبال آن امنیت اجتماعی شكل می‌گیرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه بهره برداری پروژه میدان استقلال در شمال غرب و توسعه حرم زینبیه در شمال شرق اصفهان در دستور كار ویژه شهرداری قرار دارد، ادامه داد: همچنین پروژه‌های كوچك نیز به موازات این پروژه های كلان در دستور كار است.

وی در ادامه با اشاره به تحقق بیش از ۵۰ درصدی بودجه ۹۵ شهرداری اصفهان تا آبان ماه امسال ابراز داشت: امیدواریم با توجه به افزایش ۱۷ درصدی متراژ فضای ساخت و سازی در شهر اصفهان تحقق بودجه در نیمه دوم سال با سرعت بهتری انجام شود.

کد مطلب 2960033

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