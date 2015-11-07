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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۵۷

توسط یمنی ها صورت گرفت؛

هدف قرار دادن ناو جنگی سعودیها در سواحل «المُخا»

هدف قرار دادن ناو جنگی سعودیها در سواحل «المُخا»

ارتش و نیروهای مردمی یمن یک ناو جنگی سعودی را در سواحل «المُخا» هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، یک ناو جنگی ارتش رژیم سعودی که در سوال المُخا در حال حرکت بود، توسط ارتش و نیروهای مردمی یمن هدف قرار گرفت. 

بر اساس این گزارش، این چهارمین ناو جنگی سعودیها است که توسط ارتش و نیروهای مردمی یمن هدف قرار می گیرد.

از سوی دیگر، مناطقی در استان «تعز» یمن توسط ارتش و نیروهای مردمی این کشور از لوث تروریست های تکفیری پاکسازی شد.

ارتش و نیروهای مردمی یمن در جریان پیشروی های خود در استان تعز موفق شدند ضمن پاکسازی این مناطق، شمار زیادی از تروریستهای وابسته به سعودیها را به هلاکت برسانند.

کد مطلب 2960035

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